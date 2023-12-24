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        Bursa'da "teröre lanet ve Filistin'e destek" yürüyüşü düzenlendi

        Bursa'da, "Filistin'e Destek İçin Yürüyoruz" sloganıyla binlerce kişinin katılımıyla teröre lanet ve Filistin'e destek için yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 16:59 Güncelleme: 24.12.2023 - 16:59
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        Bursa'da "teröre lanet ve Filistin'e destek" yürüyüşü düzenlendi
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        Bursa'da, "Filistin'e Destek İçin Yürüyoruz" sloganıyla binlerce kişinin katılımıyla teröre lanet ve Filistin'e destek için yürüyüş düzenlendi.

        Filisten'e Destek Platformu'nun organize ettiği, Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu'nun desteklediği programda, yaklaşık 30 bin kişi Nilüfer ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bir araya geldi.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla alana gelen vatandaşlar, İsrail'i ve terör örgütü PKK'yı lanetleyen sloganlar attı, dövizler açtı.

        Bulvarın iki farklı ucunda başlayan yürüyüş, orta noktadaki hastane alanında sona erdi.

        Aralarında çok sayıda çocuğun da olduğu binlerce kişi, burada sloganlara devam etti; hem Filistin'de İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için hem de Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarında şehit olan askerler için dualar edildi.

        İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Bursa Şube Başkanı Ali Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm Türkiye'de Filistin'e destek için Gazze'deki soykırıma yönelik yürüyüşlerin organize edildiğini söyledi.

        Bursa'da da yürüyüşün düzenlendiğini ve belirten Yılmaz, binlerce çocuğun el ele zincir oluşturduğunu ifade etti.

        Organizasyonun planını yaptıkları sırada Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarında askerlerin şehit olduğunu hatırlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Programı bugün şehitlerimiz için yaptık. Onların gayretleri ve mücadelesiyle biz bu ülkenin bağımsız olarak mücadelesine şahit edebiliyoruz. Evlatlarımızla, çocuklarımızla birlikte bir arada beraber yaşayabiliyorsak nöbet sınır boylarında nöbet tutan kardeşlerimiz, Mehmetçiklerimiz vesilesiyledir. Bizim sınırlarımızda başlamıyor bu mücadele. Gazze düştüğü zaman oradan gelecek kişilerin, oradan gelecek İsrail'in ve Yahudi'nin devamında aynı mücadeleyi bizim bu topraklarımıza da yapacaklarını biliyoruz. Onun için oradan başlatıyoruz mücadeleyi."

        Programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da iki günde 12 askerin şehit haberini aldıklarını ve acılarının büyük olduğunu dile getirdi.

        Bu coğrafyanın "hiçbir zaman içinin rahat olmadığını" vurgulayan Aktaş, "Anadolu toprakları hep tehdit altındaydı. Yine görüyoruz ki aynısı yapılıyor. Siz zannediyor musunuz ki Gazze'de o masum Müslümanlara ve çocuklara yapılanlarla dün, evvelsi gün Kuzey Irak'ta şehit edilen Mehmetçiklerimiz farklı. Vallahi hepsinin niyeti aynı. Onlar yıllardır idealleri olan o Yahudilerin ideali olan davalarını gütmenin derdi ve hesabı içerisindeler. O yüzden de 78 gündür Gazze'de göz kırpmadan, hiç acımadan binlerce çocuğu, binlerce kadını, binlerce yaşlıyı diri diri toprağa verdiler. Bilinçli olma zamanı. Uyanık olma zamanı. Bugün Gazze'de olanlar, bugün Suriye'de olanlar, bugün Irak'ta olanların yarın Türkiye'de olmayacağını hiç kimse garanti edemez. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın." ifadelerini kullandı.

        Programa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile sivil toplum kuruluşları başkanları ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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