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        Karacabey Belediyespor - Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-1

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 17:03 Güncelleme: 24.12.2023 - 17:05
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        Karacabey Belediyespor - Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-1
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        STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

        HAKEMLER: Erdem Demirtaş, İsmail Ertunç, Kerem Kalkan

        KARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin Arslan - Burak Karapınar, Mehmet Bağlı (Dk. 58 Berat Satılmış), Ersel Aslıyüksek, Burak Aydın, Ata Kurtuluş (Dk. 58 Yiğitcan Şengin), Namık Barış Çelik (Dk. 83 Sinan Akaydın), Ömer Faruk Yücel, Onur Öztonga, Alperen Özşahin, Ahmet Memiş 

        BEYOĞLU YENİ ÇARŞI: Türker Dırdıroğlu - Tolunay Yurtseven, Emirhan Kayar, Berk Ali Nizam, Celil Çelikel (Dk. 74 Arda Uzun), Alper Aşkın, Mutlu Güler, Erdoğan Kaya, Mehmet Soyarslan (Dk. 50 Yusuf Ali Özer), Emircan Alturan, Batuhan Ekinci (Dk. 50 Mertcan Aktaş)

        GOLLER: Dk. 81 Burak Aydın (Karacabey Belediyespor), Dk. 51 Yusuf Ali Özer (Beyoğlu Yeni Çarşı)

        SARI KARTLAR: Ömer Faruk Yücel, Onur Öztonga, Yiğithan Şengin (Karacabey Belediyespor), Mertcan Aktaş, Tolunay Yurtseven (Beyoğlu Yeni Çarşı)

        TFF 2´nci Lig Beyaz Grup 19'uncu hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, konuk ettiği Beyoğlu Yeni Çarşı ile 1-1 berabere kaldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Bursa / Karacabey - Yasin KESKİN

        2023-12-24 17:03:30

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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