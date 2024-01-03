Bursa'da site otoparkında kaçak kesilmiş 1,5 ton et ele geçirildi

Bursa'da bir sitenin kullanılmayan otoparkında kaçak kesildiği belirlenen 1,5 ton et bulundu.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Uludağyolu Caddesi'ndeki bir sitenin kullanılmayan otopark bölümünde kaçak et bulundurulduğu ihbarını alan Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adreste denetim yaptı.

Ekiplerin adeta mezbahaya dönüştürülen otoparkta yaptığı incelemelerde, bidon ve kovalar içinde 1,5 ton et bulundu.

Kıyma halindeki bazı etlerin de çürüdüğünü belirleyen ekipler, söz konusu ürünleri çöp kamyonuyla bulunduğu yerden alarak imha etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, etlerin sahibine ruhsatsız faaliyet göstermekten 150 bin lira ceza uyguladığı bildirildi.