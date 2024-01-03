Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Koyun sürüsü yola çıkınca trafik durdu; o anlar kamerada

        BURSA'dabulvara çıkan koyun sürüsü nedeniyle bir süre trafik durdu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 12:28 Güncelleme: 03.01.2024 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Koyun sürüsü yola çıkınca trafik durdu; o anlar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'dabulvara çıkan koyun sürüsü nedeniyle bir süre trafik durdu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Çobanın kontrol edemediği koyun sürüsü, yola çıkınca bulvarda trafik durdu. Sürücülerin dikkati sayesinde koyunlar kurtulurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çobanın yola çıkan koyunları yönlendirdiği, sürünün çekilmesi ile trafiğin normale döndüğü yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Şampiyonun adı yok
        Şampiyonun adı yok
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Doktor Nida Nur'u vurup sakat bırakmıştı! İşte istenen ceza!
        Doktor Nida Nur'u vurup sakat bırakmıştı! İşte istenen ceza!
        2023 enflasyonu açıklandı
        2023 enflasyonu açıklandı
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        Tam 2 yıl geride kaldı... 3 kişiyi öldürdü! Kırmızı bültenle aranıyor!
        Tam 2 yıl geride kaldı... 3 kişiyi öldürdü! Kırmızı bültenle aranıyor!
        Bir ülke daha BRICS'e katıldı
        Bir ülke daha BRICS'e katıldı
        Erzurum'daki Gürcistan uçağı restoran olacak
        Erzurum'daki Gürcistan uçağı restoran olacak
        Terim ile para diyaloğu! Arda ile yeni isim arayışı! Kırık telefon!
        Terim ile para diyaloğu! Arda ile yeni isim arayışı! Kırık telefon!
        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu ayı!
        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu ayı!
        Japonya'daki kazada facia nasıl önlendi?
        Japonya'daki kazada facia nasıl önlendi?
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Futbol değil kaos!
        Futbol değil kaos!
        Dünkü yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?

        Benzer Haberler

        Bursa'da kaçak hafriyat dökümü yapanlara idari para cezası uyguladı
        Bursa'da kaçak hafriyat dökümü yapanlara idari para cezası uyguladı
        TÜGVA koordinatörü Mehmet Fatih Kaya, trafik kazasında yaralandı (2)
        TÜGVA koordinatörü Mehmet Fatih Kaya, trafik kazasında yaralandı (2)
        İnegöl'de sis etkili oluyor
        İnegöl'de sis etkili oluyor
        TÜGVA KOORDİNATÖRÜ MEHMET FATİH KAYA, TRAFİK KAZASINDA YARALANDI 
        TÜGVA KOORDİNATÖRÜ MEHMET FATİH KAYA, TRAFİK KAZASINDA YARALANDI 
        TÜGVA koordinatörü Mehmet Fatih Kaya, trafik kazasında yaralandı 
        TÜGVA koordinatörü Mehmet Fatih Kaya, trafik kazasında yaralandı 
        TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Bursa'da trafik kazasında yaralandı
        TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Bursa'da trafik kazasında yaralandı