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        TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Bursa'da trafik kazasında yaralandı

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkan Yardımcısı avukat Mehmet Fatih Kaya (35), Bursa'da geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 05:28 Güncelleme: 03.01.2024 - 05:28
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        TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Bursa'da trafik kazasında yaralandı
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        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkan Yardımcısı avukat Mehmet Fatih Kaya (35), Bursa'da geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Kaya idaresindeki 34 GYA 755 plakalı otomobil, Yıldırım ilçesinde Yüksek İhtisas Kavşağı'nda virajı alamayıp duvara çarptı. Kazada, sürücü Kaya yaralandı.

        Bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kaya, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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