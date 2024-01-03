İran'ın ardından Suudi Arabistan da BRICS'e katıldı Suudi devlet televizyonu Salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin resmi olarak BRICS ülkeleri topluluğuna katıldığını söyledi. Önceki gün de İran BRICS'e katıldıklarını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ağustos ayında önerilen katılım tarihi olan 1 Ocak'tan önce ayrıntıları inceleyeceğini ve ülke için 'uygun kararın' alınacağını söylemişti.

Prens Faysal bin Farhan, BRICS grubunun ekonomik işbirliğini güçlendirmek için 'faydalı ve önemli bir kanal' olduğunu söylemişti .

BRIC bloğu daha önce Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'yı içeriyordu ancak Suudi Arabistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, İran ve Etiyopya'ya yeni üyeler olarak katılmasıyla sayının ikiye katlanması planlanıyor.

Suudi Arabistan'ın katılımı, ABD ile Çin arasındaki jeopolitik gerilimlerin ve Çin'in bölgedeki ağırlığı ve etkinliğinin arttığı bir dönemde gerçekleşti.

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ABD ile devam eden güçlü bağlarına rağmen Suudi Arabistan, Washington'un Körfez'in güvenliğine geçmişe kıyasla daha az bağlı olmasından duyduğu endişeyle daha fazla kendi yolunu izlemeye başladığını ifade etmişti.

Suudi Arabistan'ın en büyük petrol müşterisi olan Çin, BRIC ülkelerinin Batı'ya karşı bir denge oluşturacak şekilde genişlemesi yönündeki çağrılara öncülük etmişti.

İRAN DA KATILMIŞTI İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ülkesinin BRICS üyeliğinin 1 Ocak itibarıyla resmi olarak başladığını ve çok taraflılığa önem verdiklerini ifade etmişti. İran’ın BRICS üyeliğinin başlamasına dair Kenani, daha önce imzalanan anlaşma kapsamında ülkesinin BRICS’e üye olarak kabul edildiğini, 1 Ocak 2024 itibarıyla resmi üyeliğin de başladığını aktarmıştı. Kenani, BRICS’in yeni üyelerin katılımıyla uluslararası denklemde yeni bir önem kazandığını savunarak ülkesinin çok taraflılığa önem verdiğini ve bu çerçevede fırsatları değerlendirdiğini dile getirmişti. REKLAM

PUTİN '30 ÜLKE KATILMAK İSTİYOR' DEMİŞTİ Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS'in yeni katılımlarla artık 10 ülkeden oluştuğunu belirterek, "BRICS'in çok boyutlu gündemine şu veya bu şekilde katılmak isteyen yaklaşık 30 ülkenin ne derece hazır olduğunu değerlendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı. BRICS'in benzer politikalara sahip devletlerin dikkatini çektiğini dile getiren Putin, "15. BRICS Zirvesi'nde onaylanan karara göre BRICS artık 10 ülkeden oluşuyor. Mısır, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Etiyopya BRICS'e yeni tam üyeler olarak katıldı. Bu, birliğin artan otoritesinin ve dünya meselelerindeki rolünün güçlü bir göstergesidir" değerlendirmesini yapmıştı.

ARJANTİN BRICS'TEN ÇIKMIŞTI Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Javier Milei ise geçtiğimiz hafta BRICS grubu mekanizmasından çıktıklarını belirtmişti. Ulusal basında yer alan haberlere göre, Milei, BRICS grubu üye ülkelere gönderdiği mektupta, "Arjantin Cumhuriyeti'nin 1 Ocak 2024 itibarıyla BRICS'e tam üye olarak dahil edilmesi hükümet tarafından uygun görülmedi" ifadesini kullanmıştı. REKLAM BRICS'e resmi üye olmak isteyen Arjantin, eski Devlet Başkanı Alberto Fernandez döneminde resmi olarak üyelik sürecini başlatmıştı. Milei, ayrıca dış politikada köklü değişikliklere gideceklerini belirterek, Venezuela, Küba ve Nikaragua'da diktatör rejimlerinin hüküm sürdüğünü ve bu ülkelerle diplomatik ilişkilerin kesilmesi talimatını verdiğini bildirmişti. Milei, seçim kampanyası süresince yaptığı açıklamalarda, ticareti ABD ve İsrail eksenine kaydırma niyeti olduğunu ve bu ülkelerle her açıdan yakınlaşmak istediğini ifade etmişti.

BRICS TOPLULUĞU Dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlasını, küresel hasılanın ise yüzde 30'undan fazlasını oluşturan BRICS ülkeler grubu, üye ülkelerin liderlerinin her yıl düzenlenen zirvelerde bir araya gelip, küresel meseleleri ve karşılıklı işbirliği konularını tartıştıkları uluslararası bir platform. * Haberin görseli Associated Press'ten ve Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.