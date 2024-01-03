Türk futbolunda son döneme damga vuran olaylar!

Hakem Hakan Ceylan'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Leyla Ceylan, "İzmir grubu" olarak adı geçen üç hakemin (Hakan Ceylan, Alper Ulusoy, Koray Gençerler) eski tarihli sağlık raporu beyanında bulunduğunu dile getirmişti. TFF'den bu iddiaya verilen yanıtta "Türkiye'nin sahada 7 hakem olan FIFA kotasına 3 VAR hakem kotası eklenmiştir. Bu kota ilk defa eylül ayında oluştuğu için ilgili 3 hakemden FIFA'ya sunulmak üzere yeniden bir sağlık raporu alınması talep edilmiştir. Sağlık raporlarının sahte olmadığı e-nabız görüntüleri ile sabit olup, alındıkları kurumlardan onaylı bir şekilde paylaşılmaktadır" denilmişti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, MHK'nin içerisinde İzmir bölgesi hakemlerinin gruplaştığını ve söz konusu hakemlerin atamalarda etkili olduğunu iddia etmişti. Mevcut MHK'nin başkan ve başkan vekilinin, geçen MHK'nin iki kilit ismi Ahmet İbanoğlu ve Tolga Özkalfa olduğuna dikkat çeken Başkan Koç, "Hakan Ceylan, Alper Ulusoy, Koray Gençerler... Bu isimleri aklınıza kazıyın. Bu İzmir grubunun hakemler arasında sıkıntı yarattığı kulağımıza geliyor. Bunlardan kurtulmadan, Türk futbolu kurtulmaz. Biz bu 'İzmirli Hakem Grubu' olayını UEFA'ya IFAB'a şikayet edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı. TFF söz konusu hakemlerin görevlendirilmesine ilişkin iddiaya yanıt verirken, iddialarının gerçek olmadığını dile getirmişti.

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YARDIMCI HAKEM KEMAL YILMAZ İSTİFA ETTİ

Süper Lig 2023-2024 sezonu 9. haftasında Fenerbahçe'nin, evinde Hatayspor'u 4-2 mağlup ettiği mücadelede bir penaltı pozisyonunda orta hakem Volkan Bayarslan'ı uyaran yardımcı hakem Kemal Yılmaz, bu karar sonrası MHK'nin kendisini herhangi bir müsabakaya atamamasını; tüm hakemlerin sahada yönetmelikler dahilinde özgür, tarafsız ve adil karar verme süreçlerini engelleyici veya zorlaştırıcı bir yaklaşım olarak gördüğünü vurgulayarak, hakemliği bıraktığını duyurdu.

İstifaya neden olan pozisyon: Yardımcı hakem Kemal Yılmaz, Fenerbahçe - Hatayspor maçında Edin Dzeko ile Burak Bekaroğlu pozisyonu için orta hakem Volkan Bayarslan'a penaltı uyarısında bulundu. Hakem Bayarslan da yardımcısının uyarısı sonrası penaltıya hükmetti. Ancak, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle penaltı iptal edildi.