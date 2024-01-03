10 Şurada Paylaş!









Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in projesine destek verdiğini söyleyen Tayfun Alagaş, "Van depremi için yardım malzemesi getiren uçak yaşanan kaza sonrası kokpit arızası sebebiyle Erzurum Havalimanı'nda kaldı. Yaklaşık 12 yıl bekleyen uçak ihaleyle satıldı. Biz kafe restoran yapma projemiz için 50x40 ve 70 ton ağırlığında olan uçağı ihaleye girerek, satın aldık. Taşımak için havalimanında önce uçağı 5 ayrı parçaya böldük. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'le görüştük, bize yardımcı olacağını söyledi. Şimdilik 5 parçaya böldük. Kafe restoran olarak kullanacağımız yere götürmek için 10-15 parçaya bölmeyi düşünüyoruz" dedi.