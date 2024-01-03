Kurumlar vergisinde şampiyonun adı yok
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2022'de en fazla vergi beyan eden kurumları açıkladı. İlk sırada yer alan kurum isminin açıklanmasını istemedi. İlk 10'da yer alan 7 kurumun adı açıklanırken, kurumların tamamı bankalardan oluştu
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2022 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.
Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk ve 3'üncü sıradaki kurumlar isimlerinin açıklanmasını istemedi.
Listenin 2'nci sırasında ise 21 milyar 419 milyon 640 bin 283 lira vergi tahakkuku ile Türkiye Garanti Bankası yer aldı.
İlk 10 listede yer alan kurumların 3'ü isminin açıklanmasını istemezken, kalan 7 kurum bankalardan oluştu.
Türkiye geneli kurumlar vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin Vergi Dairesi Başkanlıkları (VDB) ve Defterdarlıklara göre dağılımı; Büyük Mükellefler VDB (55), İstanbul VDB (20), Ankara VDB (17), İzmir VDB (2), Konya VDB (1), Kocaeli VDB (1), Hatay VDB (1), Manisa VDB (1), Samsun VDB (1) ve Zonguldak VDB (1) olarak gerçekleşti.