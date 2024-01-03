Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe ve Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür: Ocak ayında 7 maç! - Galatasaray Haberleri

        Fenerbahçe ve Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür: Ocak ayında 7 maç!

        Şampiyonluk yarışında rakipleri ile puan farkını açan Fenerbahçe ve Galatasaray için ocak ayı zorlu geçecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turda mücadelede edecek iki takım, 2024'ün ilk ayında altısı Trendyol Süper Lig olmak üzere toplam 7 maça çıkacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 10:12 Güncelleme: 03.01.2024 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Süper Lig'de zirve mücadelelerini sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, Ocak ayında oldukça yoğun fikstürlerle karşı karşıya gelecek.

        2

        Ligde averajla liderliğini sürdüren Fenerbahçe, 7 Ocak Pazar saat 16:00'da yeni yılın ilk mücadelesinde İstanbulspor'a konuk olacak.

        3

        Sarı-lacivertliler ardından 10 Ocak'ta, 16. haftanın erteleme karşılaşmasında Tümosan Konyaspor'u konuk edecek.

        4

        14 Ocak'ta Gaziantep deplasmana gidecek olan Fenerbahçe, 17 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmesinde Adanaspor'u evinde ağırlayacak.

        5

        Sarı-lacivertliler bu maç sonrasında ocak ayının sonuna kadar, Yılport Samsunspor ve MKE Ankaragücü ile içerde, Rams Başakşehir ile de deplasmanda olmak üzere 3 maça daha çıkacak.

        6

        Galatasaray ise yılın ilk karşılaşmasında pazar 19:00'da Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak.

        7

        Sarı-kırmızılılar 11 Ocak'ta EMS Yapı Sivasspor'a konuk olarak erteleme maçını oynayacak.

        8

        15 Ocak'ta Mondihome Kayserispor maçıyla bir kez daha seyircisinin önüne çıkacak Galatasaray, 18 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası randevusunda Ümraniyespor ile Rams Park'ta karşılaşacak.

        9

        Bu mücadelenin ardından sarı-kırmızılılar, 21 Ocak'ta Trabzon deplasmanına gidecek.

        10

        Galatasaray, Trabzonspor maçı sonrasında ocak ayını evinde çıkacağı İstanbulspor ve Gaziantep FK maçları ile tamamlayacak.

        11

        İki takım ayrıca 13 Ocak'ta başlayacak Afrika Uluslar Kupası nedeniyle önemli isimlerinden de bu zorlu fikstürde faydalanamayacak.

        12

        Fenerbahçe'de, Alexander Djiku ve Bright Osayı-Samuel; Galatasaray'da da Cedric Bakambu ile Hakim Ziyech milli görevleri nedeniyle ocak ayı boyunca takımlarında forma giyemeyecek.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Futbol değil kaos!
        Futbol değil kaos!
        Terim ile para diyaloğu! Arda ile yeni isim arayışı! Kırık telefon!
        Terim ile para diyaloğu! Arda ile yeni isim arayışı! Kırık telefon!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Erkek arkadaşı başından vurdu! Hastane önüne bırakıp kaçtı
        Erkek arkadaşı başından vurdu! Hastane önüne bırakıp kaçtı
        Dünkü yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        1 günde 107 milyar dolar eridi
        1 günde 107 milyar dolar eridi
        Japonya Havayolları uçağındaki 379 kişi alev topuna dönen uçaktan nasıl çıkabildi?
        Japonya Havayolları uçağındaki 379 kişi alev topuna dönen uçaktan nasıl çıkabildi?
        Emniyetin araçları dünyanın en pahalıları arasında
        Emniyetin araçları dünyanın en pahalıları arasında
        "Gelir vergisi tarifesi yeniden düzenlenmeli"
        "Gelir vergisi tarifesi yeniden düzenlenmeli"
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        Yeni hocayı duyurdular!
        Yeni hocayı duyurdular!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!