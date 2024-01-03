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        TÜGVA koordinatörü Mehmet Fatih Kaya, trafik kazasında yaralandı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 15:47 Güncelleme: 03.01.2024 - 15:50
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        TÜGVA koordinatörü Mehmet Fatih Kaya, trafik kazasında yaralandı (3)
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        KAZAKAMERADA

        Bursa'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ortaokul Koordinatörü avukat Mehmet Fatih Kaya'nın (35) yaralandığı kaza mobese kamerasına yansıdı. Görüntüde Kaya'nın kullandığı otomobilin süratle yola girdiği, dönüş yapmak istediği sırada ise direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracının duvara çarptığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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