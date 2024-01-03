Teyzesinin cenazesine gidecekti! Feci ölüm! İstanbul'da, yola çıkmadan önce park halindeki aracını kontrol eden 42 yaşındaki Ayhan Bakan'a sokaktan geçen minibüs çarptı. İki araç arasında sıkışan Bakan, hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan minibüs sürücüsünün daha sonra polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi

İstanbul'da kaza, Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi 848 Sokak'ta, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; sokak üzerinde iş yeri bulunan Ayhan Bakan (42), Aksaray´da vefat eden teyzesinin cenazesine gitmek için park halindeki aracının yanına geldi.

KAMYONET İLE MİNİBÜS ARASINDA SIKIŞTI DHA'da yer alan habere göre aracını çalıştırmadan önce etrafında dolaşarak kontrol ettiği sırada, sokakta seyir halindeki minibüs, Bakan´a çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki kamyonet ile minibüsün arasında sıkışan Bakan, olay yerinde hayatını kaybetti.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ KAÇTI Kaza sonrası, minibüs sürücüsü olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu öğrenen Bakan´ın yakınları da olay yerine geldi.

KAÇAN SÜRÜCÜ TESLİM OLDU Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bakan´ın cesedi, Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, kaçan minibüs şoförünün polis merkezi amirliğine giderek, teslim olduğu öğrenildi.

7 AY ÖNCE EŞİNİ KAYBETMİŞTİ Öte yandan Ayhan Bakan´ın kanser hastası olan eşinin yaklaşık 7 ay önce vefat ettiği öğrenildi.