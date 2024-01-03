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        Haberler Dünya Japonya'daki uçak kazasındaki detaylar belli olmaya başladı

        Japonya'da havalimanındaki kazaya karışan sahil güvenlik uçağının kulenin talimatına uymadığı ortaya çıktı

        Dün Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda yolcu uçağı ile sahil güvenlik uçağının pistte çarpıştığı kazada detaylar belli olmaya başladı. Soruşturma kapsamında sahil güvenlik uçağının, kulenin "pistten bir süre uzak durun" talimatına uymadığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 15:28 Güncelleme: 03.01.2024 - 15:28
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        Japonya'daki uçak kazasındaki detaylar belli olmaya başladı
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        Japonya'da dün bir yolcu uçağının yanmasıyla sonuçlanan kazaya karışan sahil güvenlik uçağının, kulenin "pistten bir süre uzak durun" talimatına uymadığı belirtildi.

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        NHK'nin Japonya Ulaştırma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, başkent Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nın kulesi, kazaya karışan yolcu uçağının inişine izin verdi.

        Kule, kazaya karışan sahil güvenlik uçağına ise "bir süre pistten uzak durma" talimatı verdi. Ancak uçağın bu talimata uymaması üzerine, 2 uçak pistte çarpıştı ve her ikisi de yandı.

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        Kazadan yaralı kurtulan sahil güvenlik uçağı pilotu ise soruşturma kapsamında verdiği ifadede, kuleden iniş izni aldığını savundu.

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        Haneda Havalimanı pistinde yolcu uçağı ile bir sahil güvenlik uçağı çarpışmış, ardından uçaklar pistte yanmaya başlamıştı.

        Yolcu uçağındaki 379 yolcu ile mürettebat güvenli şekilde tahliye edilirken sahil güvenlik uçağındaki 6 kişiden 5'i hayatını kaybetmiş, pilot ise yaralı kurtulmuştu.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Japonya
        #uçak kazası
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