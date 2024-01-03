Japonya'daki uçak kazasındaki detaylar belli olmaya başladı

Japonya'da dün bir yolcu uçağının yanmasıyla sonuçlanan kazaya karışan sahil güvenlik uçağının, kulenin "pistten bir süre uzak durun" talimatına uymadığı belirtildi.

NHK'nin Japonya Ulaştırma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, başkent Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nın kulesi, kazaya karışan yolcu uçağının inişine izin verdi.

Kule, kazaya karışan sahil güvenlik uçağına ise "bir süre pistten uzak durma" talimatı verdi. Ancak uçağın bu talimata uymaması üzerine, 2 uçak pistte çarpıştı ve her ikisi de yandı.

Japonya'daki kazada facia nasıl önlendi? Haberi Görüntüle

Kazadan yaralı kurtulan sahil güvenlik uçağı pilotu ise soruşturma kapsamında verdiği ifadede, kuleden iniş izni aldığını savundu.