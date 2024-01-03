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        Site otoparkında kaçak kesim 1,5 ton et ele geçirildi

        BURSA´da bir sitenin atıl vaziyetteki otoparkında, kaçak kesilmiş 1,5 ton et ele geçirildi. Bir bölümü çürüyen ve kokan etler, belediye ekiplerince imha edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 13:56 Güncelleme: 03.01.2024 - 14:00
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        Site otoparkında kaçak kesim 1,5 ton et ele geçirildi
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        BURSA´da bir sitenin atıl vaziyetteki otoparkında, kaçak kesilmiş 1,5 ton et ele geçirildi. Bir bölümü çürüyen ve kokan etler, belediye ekiplerince imha edildi.

        Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Uludağyolu Caddesi üzerindeki bir sitenin altındaki otopark alanında, kaçak et kesimi yapıldığı ve depolandığı ihbarı üzerine Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, adrese gitti. Binanın girişindeki alanın mezbahaya dönüştürüldüğü tespit edildi. Alandaki 9 dolap içerisinde çok sayıda karkas halde koyun eti bulunurken, bidonlar ve kovalar içerisinde de ne eti olduğu tespit edilemeyen çürümüş kıyma ve parça etler ele geçirildi. İnsan sağlığına ve tüketime uygun olmayacak şekilde kesimi ve depolaması yapılan 1,5 ton et, olay yerine getirilen çöp kamyonlarında imha edildi. O anlar da belediye ekipleri tarafından görüntülendi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, kaçak etlerin kesiminin yapıldığı ve depolandığı yerin sahibine, ruhsatsız faaliyet gösterdiği için 150 bin lira ceza uygulandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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