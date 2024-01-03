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        Uludağ İhracatçı Birlikleri 2023'te 36,5 milyar dolarlık dış satım yaptı

        Türkiye'nin genel sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), 2023 yılında dış satımını bir önceki yıla göre yüzde 13 artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 16:15 Güncelleme: 03.01.2024 - 16:15
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        Uludağ İhracatçı Birlikleri 2023'te 36,5 milyar dolarlık dış satım yaptı
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        Türkiye'nin genel sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), 2023 yılında dış satımını bir önceki yıla göre yüzde 13 artırdı.

        UİB'den yapılan açıklamaya göre, UİB'in Aralık 2023 ihracatı, 3 milyar 363 milyon 789 bin dolar olarak gerçekleşti. UİB'in 2023 yılındaki toplam dış satımı ise 2022'ye kıyasla yüzde 13 artarak 36 milyar 553 milyon 701 bin dolara ulaştı.

        Geçen ay 2 milyar 782 milyon 200 bin dolarlık ihracata imza atan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin 2023 yılındaki toplam ihracatı ise önceki yıla göre yüzde 14,5 artışla 30 milyar 203 milyon 101 bin dolar oldu.

        Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), aralık ayında 105 milyon 107 bin dolarlık ihracat yaptı. UTİB'in 2023 yılı dış satımı 1 milyar 282 milyon 331 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

        Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin aralık ayı ihracatı 65 milyon 162 bin dolar, 2023 yılı dış satımı 954 milyon 235 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

        Aralık ayında 46 milyon 551 bin dolarlık ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği, geçen yıl 309 milyon 346 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

        Geçen senenin son ayında 18 milyon 475 bin dolarlık ihracat yapan Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 40,4 artışla toplam 203 milyon 294 bin dolarlık dış satıma imza attı.

        UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin 2023 yılı ihracatı ise 3 milyar 601 milyon dolar olarak hesaplandı.

        Açıklamada değerlendirmesine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "2023 yılı hem küresel ekonomi hem de gelişmekte olan ülkeler açısından zorlu geçerken, kıyasıya rekabetin yaşandığı global pazarda talep daralmaları oldu. Bazı sektörlerdeki üyelerimiz yüksek maliyetler nedeniyle fiyat tutturmakta zorlandı. Buna rağmen ülkemiz ortaya koyduğu performansla diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştı. Bunda şüphesiz ihracatçılarımızın önemli payı bulunmaktadır. 2023 yılını rekor ihracatla tamamlamış olmaktan mutluyuz." ifadesini kullandı.

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