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        İnegöl'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 09:24 Güncelleme: 05.01.2024 - 09:27
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        İnegöl'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        S.A. idaresindeki 34 GFU 76 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan aracın motoru, yaklaşık 20 metre uzağa fırladı.

        Kazada yaralanan sürücü S.A, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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