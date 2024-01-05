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        Girdikleri kuyumcudan 500 bin TL´lik altın çaldılar

        BURSA'nın Nilüfer ilçesinde 4 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 500 bin TL değerindeki altınları alıp kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 07:31 Güncelleme: 05.01.2024 - 07:35
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        Girdikleri kuyumcudan 500 bin TL´lik altın çaldılar
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        BURSA'nın Nilüfer ilçesinde 4 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 500 bin TL değerindeki altınları alıp kaçtı.

        Olay, saat 04.30 sıralarında, Konak Mahallesi Beşevler Caddesi´nde meydana geldi. Otomobille gelen 4 kişiden 3´ü, levye ile kuyumcu dükkanının kepenk kilidini ve cam kapısını kırıp içeri girdi. Vitrindeki yaklaşık 500 bin TL değerindeki altınları alan şüpheliler, geldikleri otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kar maskesi taktıkları tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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