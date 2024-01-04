Arda Güler oynamadı, kulübeye geldiği an gündem oldu! Ancelotti'den açıklama geldi
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında Real Madrid, sahasında Mallorca'yı 1-0 mağlup etti. Real Madrid'de sakatlığı geçen milli futbolcu Arda Güler, kadroda olmasına rağmen maçta süre almadı.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında Real Madrid, sahasında Mallorca'yı 1-0 mağlup etti.
Santiago Bernabeu'da oynanan maçta Madrid ekibine galibiyeti getiren golü 78. dakikada Antonio Rüdiger kaydetti.
Lider Real Madrid bu sonuçla puanını 48'e yükseltirken, Mallorca ise 18 puanla 14. sırada kaldı.
Real Madrid'de sakatlığı geçen milli futbolcu Arda Güler, kadroda olmasına rağmen maçta süre almadı.
GOL BİR TÜRLÜ GELMEDİ
Karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada Carlo Ancelotti, Arda Güler için "Verebilirsem, ona süre vereceğim. Eğer veremezsem de bu bir sonraki maçta olacak" ifadelerini kullanmıştı.
Ancak mücadelede skoru uzun süre bulamayan İtalyan teknik adam, tercihini daha diğer isimlerden yana kullandı.
Önce 60'ta Brahim Diaz, ardından Joselu oyuna dahil olurken, Ancelotti; son iki değişiklik tercihini Ceballos ve Vazquez'den yana kullandı.
Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli futbolcumuz, ikinci yarının büyük bölümünde ısınmasına rağmen Ancelotti tarafından sahaya sürülmedi.
Ancelotti'nin 86'da son iki değişikliğini kullanmasıyla beraber Arda, direkt olarak yedek kulübesine yöneldi ve oyuna giren arkadaşlarıyla tokalaştı.
Arda'nın oynamaması hem Türk hem de İspanyol taraftarları şaşırttı.
ANCELOTTI'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Mallorca maçı sonrası Arda Güler'le ilgili şunları söyledi:
"Arda iyi durumda, döndüğü için mutluyuz. Yakında süre alacak. Bugün şans bulamayan oyuncularım cumartesi günü Arandina ile oynayacağımız kupa maçında oynayacaklar.
"Arda Güler daha çok genç, 18 yaşında. Real Madrid'in bugünü ve geleceği. Döndüğü için o da çok mutlu."
"SENİN GÜNÜN DEĞİLMİŞ"
Öte yandan İspanyol basınından Arda Güler ile ilgili flaş bir haber de geldi. Defansa Central'in haberine göre Carlo Ancelotti, Mallorca maçı sonrası Arda Güler ile soyunma odasında özel bir görüşme gerçekleştirdi.
İtalyan hoca, "Bugün, senin günün değilmiş ama yakında sıra sana gelecek. Bernabeu çimlerinde ısınmaya çıktın ve çok kısa süre içerisinde sahaya da çıkacaksın." ifadelerini kullandı.