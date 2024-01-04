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        Haberler Dünya Blinken'dan Türkiye ve Orta Doğu'ya kapsamlı ziyaret

        Blinken'dan Türkiye ve Orta Doğu'ya kapsamlı ziyaret

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Bakan Antony Blinken'ın İsrail-Gazze çatışmasıyla ilgili bir haftalık diplomasi trafiği için yarın yola çıkacağını ve önümüzdeki hafta boyunca İsrail ve Batı Şeria'nın yanı sıra Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır'ı ziyaret edeceğini söyledi. Blinken'ın Türkiye ile masadaki konusunun İsveç'in NATO'ya üyeliği süreci olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 22:07 Güncelleme: 04.01.2024 - 22:54
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        Blinken'dan Türkiye ve Orta Doğu'ya kapsamlı ziyaret
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        Dışişleri Bakanı Blinken, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu geniş bir Orta Doğu ve Balkanlar ziyareti gerçekleştirmek için yarın yola çıkıyor.

        Ziyaret, yaklaşık üç aydır devam eden çatışmanın Gazze'nin ötesine geçerek İsrail işgali altındaki Batı Şeria'yı, Lübnan-İsrail sınırındaki Hizbullah güçlerini ve Kızıldeniz nakliye yollarını da içine almasından duyulan endişelerin arttığı bir dönemde gerçekleşecek.

        Batı Şeria'da tansiyonun düşmesi için İsrailli yetkililerle konuşacağı belirtilen Blinken, kalan rehinelerin serbest bırakılması için daha çok çaba sarf edecek.

        Temel olarak çatışmanın daha da fazla genişlemesinin önlenmeye çalışılacağı bu diplomatik trafikte, Kızıldeniz'i istikrarsızlaştırdığı belirtilen Husilere karşı daha net adımlar atılması gerektiği de konuşulacak.

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