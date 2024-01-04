Beşiktaş genç orta saha Cher Ndour'un peşinde!
Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş için Fransız basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. L'Equipe'te yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, PSG forması giyen Cher Ndour'u kadrosuna katmak istiyor.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'u resmen açıklamaya hazırlanan Beşiktaş için Fransa'da sürpriz bir transfer iddiası geldi.
L'Equipe'te yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, PSG forması giyen 19 yaşındaki orta saha Cher Ndour'u sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.
Senegal asıllı İtalyan oyuncuyla Beşiktaş'ın yanı sıra Portekiz ekibi Braga'nın da yakından ilgilendiği ifade edildi.
Geleceğin yıldız adayı olarak gösterilen Ndour için PSG'nin kararını kısa süre içinde vereceği belirtildi.
Fransız devi, 19 yaşındaki orta sahayı geçtiğimiz yaz Benfica B takımından bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen İtalyan oyuncu, PSG ile bu sezon toplamda 3 maçta forma giydi.