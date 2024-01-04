Geleceğin yıldız adayı olarak gösterilen Ndour için PSG'nin kararını kısa süre içinde vereceği belirtildi.

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Fransız devi, 19 yaşındaki orta sahayı geçtiğimiz yaz Benfica B takımından bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen İtalyan oyuncu, PSG ile bu sezon toplamda 3 maçta forma giydi.