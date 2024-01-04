Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş genç orta saha Cher Ndour'un peşinde! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş genç orta saha Cher Ndour'un peşinde!

        Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş için Fransız basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. L'Equipe'te yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, PSG forması giyen Cher Ndour'u kadrosuna katmak istiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 19:16 Güncelleme: 04.01.2024 - 19:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'u resmen açıklamaya hazırlanan Beşiktaş için Fransa'da sürpriz bir transfer iddiası geldi.

        2

        L'Equipe'te yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, PSG forması giyen 19 yaşındaki orta saha Cher Ndour'u sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

        3

        Senegal asıllı İtalyan oyuncuyla Beşiktaş'ın yanı sıra Portekiz ekibi Braga'nın da yakından ilgilendiği ifade edildi.

        4

        Geleceğin yıldız adayı olarak gösterilen Ndour için PSG'nin kararını kısa süre içinde vereceği belirtildi.

        5

        Fransız devi, 19 yaşındaki orta sahayı geçtiğimiz yaz Benfica B takımından bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen İtalyan oyuncu, PSG ile bu sezon toplamda 3 maçta forma giydi.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kışın en sıcak en soğuk günlerini yaşayacağız
        Kışın en sıcak en soğuk günlerini yaşayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB adayını 7 Ocak'ta açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB adayını 7 Ocak'ta açıklayacağız
        Fenerbahçe'de Umut Nayir gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Umut Nayir gelişmesi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        Togg'un 2024 yol haritası açıklandı
        Togg'un 2024 yol haritası açıklandı
        Biden'ın kampanya ekibinden ABD Başkanı'na uyarı
        Biden'ın kampanya ekibinden ABD Başkanı'na uyarı
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        Japonya'daki uçak kazasında yeni detaylar
        Japonya'daki uçak kazasında yeni detaylar
        İspanyollar da şaşırdı!
        İspanyollar da şaşırdı!
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Ünlü çiftin kızı Gazze halkına böyle destek verdi
        Ünlü çiftin kızı Gazze halkına böyle destek verdi
        Terim ilk maçına çıktı!
        Terim ilk maçına çıktı!
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        Van Gölü kıyısında Güneş patlamalarını takibe aldılar
        Van Gölü kıyısında Güneş patlamalarını takibe aldılar
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        İsrail: Savaşın 3. aşamasına geçildi
        İsrail: Savaşın 3. aşamasına geçildi
        NBA yıldızlarını geride bıraktı!
        NBA yıldızlarını geride bıraktı!
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi