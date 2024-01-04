Ayla Algan hayatını kaybetti
Müzisyen ve oyuncu Ayla Algan, senaryo okurken geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 86 yaşında vefat etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir taziye mesajı yayımladı; "Üzüntüyle öğrendim"
Usta sanatçı Ayla Algan'dan acı haber geldi. Algan, geçirdiği beyin kanaması sonucu 86 yaşında hayatını kaybetti.
Ailesinden edinilen bilgiye göre, Ayla Algan, saat 19.00 sıralarında evinde senaryo okurken aniden rahatsızlandı. Kısa sürede ambulansla hastaneye kaldırılan Algan'ın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Sanatçı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Şehir Tiyatrosu olarak ustamız Ayla Algan’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yeri dolmayacak nadide bir insan ve çok özel bir oyuncuydu. Paris’in ünlü konser salonu Olympia’da sahne alan ilk Türk sanatçı olan Ayla Algan aynı zamanda Devlet Sanatçısı ünvanına sahipti. Türk tiyatrosu ve ülkemiz çok özel bir insanı kaybetti. Tiyatromuzun duayen isimlerinden, sinema oyuncusu, öğretmen, Darülbedayi geleneğinin temsilcilerinden, eşi Beklan Algan ile Muhsin Ertuğrul’un yol arkadaşlarındandı. Ustamız Ayla Algan’ı, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nden Cumartesi 10.30 da düzenlenecek bir törenle uğurlayacağız.
Teşvikiye Camii'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda defnedilecek. Ayla Algan’ımız, çok sevdiği, hayat arkadaşı, aşkı, Beklan Algan ile kavuşacak" denildi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Tiyatro ve sinema dünyamızın değerli oyuncusu, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Ayla Algan'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Usta sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendiğim değerli sinema ve tiyatro sanatçısı Ayla Algan'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum" sözlerine yer verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "Vefat haberini üzüntüyle aldığımız, usta tiyatro sanatçısı #AylaAlgan’a Allah’tan rahmet; ailesi, dostları ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Ayla Algan'ın ölüm haberinin ardından pek çok ünlü isim de üzüntüsünü sosyal medya hesabından dile getirdi.
MUSTAFA SANDAL
"Atatürk benim için medeniyettir" sözleriyle hafızlarımıza kazınan, değerli oyuncu Ayla Algan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dilerim.
LALE BELKIS
Aylacığım... Çok üzgünüm...Huzur içinde uyu canım dostum..
YEŞİM SALKIM
Nasıl üzgünüm anlatamam Ayder Yaylası'ndaki o keyifli anılarımız ah Ayla ablacım büyük ses, büyük değer, huzurla uyu...
SEBAHAT AKKİRAZ
Sevgili Ayla Algan ile çok konser paylaştık Türkiye’de Avrupa’da.. Güzel insanların hakka yürümesi yüreğimi derinden yaralıyor. Işıklarda uyu Ayla Abla.
BEHZAT UYGUR
Evinin duvarında asılıydı bu fotoğraf,dayanamayıp izin alıp çekmiştim. O da veda etti, aklımda en çok da siyah beyaz yıllardan kalan, gözünden süzülen yaşlarla söylediği Fransızca şarkıyla…
SÜHA UYGUR
Hayatımıza kattığınız tüm güzellikler için sonsuz teşekkürler…
Cennet mekanınız olsun…
HAMDİ ALKAN
Sevgili Ayla Algan hocam mekanın cennet olsun... Çok üzgünüm...
ÇİĞDEM TUNÇ
Ne kadar güzeldiniz Ayla hanım.
Hep neşe saçardınız, perdede,sahnede bastığınız yerden ses gelirdi..
Az mı ağırladım sizi TV programlarımda..
Ah Güzel İstanbul..
Bu gece bu filmini Sadri Alışık ile birlikte, seyredelim ki ruhu gönensin..
Beklan beye kavuştunuz inşallah..
Allah'ın rahmeti üstünüzde olsun..
SEREN FOSFOROĞLU
Oyunculuğumun başlarında yolumun kesiştiği bir usta daha aramızdan ayrıldı. Ayla Algan. Deli dolu, yürekten… Ne şanslıyım tanıdığıma ve çalıştığıma. Mekanı cennet olsun.
AYLA ALGAN HAKKINDA
29 Ekim 1937'de İstanbul'da doğdu. Babası Girit göçmeni tüccar Vedat Kasman, annesi ressam Nevzat Kasman'dır.
Ailenin tek çocuğu olan Ayla Algan, çocukluğunda piyano, bale ve şan dersleri aldı. 5 yaşında başladığı piyano öğrenimini lise öğrenimi için Fransa'ya gidene kadar 11 yıl boyunca sürdürdü.
Ortaokulu, İstanbul'daki Notre Dame de Sion'da, liseyi Fransa'daki Versay Lisesinde okudu. Lise öğrenimi devam ederken tanıştığı Beklan Algan (1933-2010) ile evlendi.
Eşi Beklan Algan ile birlikte Amerika'da New York Actor Studio Actor’s Repertuary Theatre’s of Broadway'de sahne eğitimi alan sanatçı, Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Şehir Tiyatroları'nın kadrosuna girdi ve 1961'de Tarla Kuşu oyunu ile tiyatroda ilk rolünü oynadı.
1964'te yönetmenliğini Ertem Göreç'in yaptığı, senaryosu Vedat Türkali'ye ait olan Karanlıkta Uyananlar filmi ile ilk kez sinema dalında çalışmalara başladı. 1966'da Atıf Yılmaz'ın yönettiği Ah Güzel İstanbul filmi ile ilk kez başrol oynadı.
Müzik ve tiyatro sanatlarını iç içe yaşayan bir sanatçı olan Ayla Algan, Yunus Emre'nin şiirlerini Almanca, Fransızca, İngilizce olarak şiirli-şarkılı okuyarak Yunus Emre'yi dünyada tanıtmıştır.
1971'de Paris'in ünlü konser salonu Olimpia'da sahneye çıkan Algan, 1972 yılında Paris'te Jean L. Bazault yönettiği Recamier Tiyatrosu'nda, Peter Brook'un Tiyatro Atölyesi'ne davetli olarak katılmıştır. 1972-1979 yılları arasında Paris'te yaşadı ve müzikle ilgilendi.
1972'de Turizm Bakanlığının isteği üzerine Yunus Emre'nin 650. yıl dönümü için bir albüm hazırladı. 1975 yılında dünyaya gelen kızına Yunus Emre'den esinlenerek "Sevi" adını koydu.
1973'te Bulgaristan'daki Uluslararası Altın Orfe Şarkı Yarışması'nda savaş karşıtı bir şarkı söyleyerek ikincilik ödülünü alan Algan, "UNICEF Onur Ödülü"ne layık görüldü.