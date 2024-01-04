Epstein belgelerinde şok isimler: Bill Clinton, Prens Andrew, Stephen Hawking

Epstein ile ilişkisi bilinen bir diğer Eski ABD Başkanı Donald Trump'tan da belgelerde bahsediliyor. Ancak şu ana kadarki belgelerde Eski ABD Başkanı cinsel saldırı, fuhuş ağı gibi konularda suçlanmıyor.

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PRENS ANDREW

İfade ayrıca Sjoberg'in, Prens Andrew ile Epstein'ın New York'taki evinde buluştuğu iddiasını da içeriyor.

Sjoberg belgelerde "Ghislaine benden bir dolaba gelmemi istedi. Sadece 'Benimle gel' dedi. Bir dolaba gittik ve Prens Andrew'un kuklası olan kuklayı aldık" ifadelerini kullandı.

Sjoberg ayrıca "Onun Prens Andrew olduğunu biliyordum çünkü onunla doğrudan tanışmıştım. Onun unvanını bilmiyordum. Prens Andrew yazan etiketi gördüğümde taşlar yerine oturdu. Maxwell ile birlikte kuklayla birlikte oturma odasına döndük. Birinin bize kanepeye uzanmamızı söylediğini hatırlıyorum. Andrew ve Virginia kanepeye oturdular ve kuklayı onun kucağına koydular. Bir süre sonra ben odama gittim ve uyudum" dedi.