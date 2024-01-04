Epstein belgelerinde şok isimler: Bill Clinton, Prens Andrew, Stephen Hawking
ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in davasıyla bağlantılı isimlerin bir kısmı açıklandı. Listede
ABD Bölge Hakimi Loretta Preska, Epstein davası kapsamında kayıtlarda adı geçen ve bugüne kadar yalnızca "John ve Jane Doe" olarak bilinen yaklaşık 200 ismin gizlenmesinin yasal gerekçesi olmadığına karar vermesi ve itiraz süresi olan 1 Ocak'ın geçmesinin ardından, isimleri halka duyurdu.
Fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan Epstein ve ona yardım etmekten suçlu bulunan Ghislaine Maxwell'in davasıyla bağlantılı isimler arasında Eski ABD Başkanları, Harvard Profesörü, Kraliyet üyesi gibi üst düzey isimler yer alıyor.
İşte Epstein belgelerinde şu ana kadar adı geçen şaşırtıcı isimler;
BILL CLINTON
Eski ABD Başkanı Bill Clinton, 950 sayfalık belgede en fazla geçen isimler arasında yer alıyor.
Belgelerden biri Maxwell'in Epstein'a cinsel ilişki amacıyla gönderdiği iddia edilen Johanna Sjoberg'in verdiği bir ifadeyi içeriyor. Sjoberg ifadesinde Epstein'ın bir keresinde kendisine "Clinton'ın kızlardan genç olanları sevdiğini kendisine söylediğini" aktarmıştı.
Öte yandan Sjoberg "Bill Clinton'la tanıştınız mı? Bill Clinton'ı adada gördünüz mü? Bill Clinton'u Ghislaine Maxwell'in uçurduğu bir helikopterde gördünüz mü?" sorularına ise hayır yanıtını verdi.
2019'da Clinton'ın sözcüsü Angel Ureña, Clinton'ın Epstein'la ilişkisine ilişkin iddiaları yalanlayarak "Başkan Clinton, Jeffrey Epstein'ın birkaç yıl önce Florida'da suçunu kabul ettiği korkunç suçlar veya işlediği suçlar hakkında hiçbir şey bilmiyor" demişti.
Belgelerin ardından Clinton ve ekibinden henüz bir açıklama gelmedi.
MICHAEL JACKSON
Sjoberg ayrıca 2009 yılında hayatını kaybeden şarkıcı Michael Jackson'ın Epstein'ın Palm Beach'teki malikanesinde olduğunu söyledi.
Mahkeme belgelerinde Sjoberg "Jeffrey'le birlikteyken hiç ünlü biriyle tanıştın mı?" sorusunda Michael Jackson'la Epstein'ın Palm Beach'teki evinde tanıştım" derken, ilişki ve fuhuş ağına yönelik sorulan Jackson'a masaj yapıp yapmadığı sorusuna "Yapmadım" yanıtını verdi.
DAVID COPPERFIELD
Ünlü sihirbaz David Copperfield da listede adı geçen isimler arasında. Copperfield konusunda Sjoberg, Epstein'ın evlerinden birinde akşam yemeğine katıldığını ve Copperfield'ın 'bazı sihir numaraları yaptığını' söyledi.
"David Copperfield'ın Jeffrey Epstein'ın arkadaşı olduğunu mu gözlemlediniz?" sorusuna olumlu yanıt veren Sjoberg "Copperfield seninle Jeffrey'nin genç kızlarla ilişkisini hiç konuştu mu?" sorusuna ise Copperfield'ın kendisine bu sorunun herhangi bir ayrıntısını söylemediğini söyledi.
DONALD TRUMP
Epstein ile ilişkisi bilinen bir diğer Eski ABD Başkanı Donald Trump'tan da belgelerde bahsediliyor. Ancak şu ana kadarki belgelerde Eski ABD Başkanı cinsel saldırı, fuhuş ağı gibi konularda suçlanmıyor.
Sjoberg ifadesinde, fırtınanın Epstein'ın uçağının New York'a inmesini engellemesi üzerine Trump'ın Atlantic City'deki kumarhanelerinden birine gittiklerini söylerken "Jeffrey dedi ki, Harika, Trump'ı arayacağız ve gideceğiz, kumarhaneye gideceğiz" diyor.
Bir noktada Trump'a masaj yapıp yapmadığı sorusuna ise Sjoberg "hayır" dedi.
PRENS ANDREW
İfade ayrıca Sjoberg'in, Prens Andrew ile Epstein'ın New York'taki evinde buluştuğu iddiasını da içeriyor.
Sjoberg belgelerde "Ghislaine benden bir dolaba gelmemi istedi. Sadece 'Benimle gel' dedi. Bir dolaba gittik ve Prens Andrew'un kuklası olan kuklayı aldık" ifadelerini kullandı.
Sjoberg ayrıca "Onun Prens Andrew olduğunu biliyordum çünkü onunla doğrudan tanışmıştım. Onun unvanını bilmiyordum. Prens Andrew yazan etiketi gördüğümde taşlar yerine oturdu. Maxwell ile birlikte kuklayla birlikte oturma odasına döndük. Birinin bize kanepeye uzanmamızı söylediğini hatırlıyorum. Andrew ve Virginia kanepeye oturdular ve kuklayı onun kucağına koydular. Bir süre sonra ben odama gittim ve uyudum" dedi.
Epstein ve Maxwell'in kendisini 17 yaşındayken Britanya Prensi Andrew'la cinsel ilişkiye girmeye zorladığını söyleyen Virginia Giuffre , Prens Andrew'un iddialara yalanlamasının ardından iftira davası açmıştı.
Giuffre, 2021'de cinsel istismar iddiası nedeniyle Prens Andrew'a dava açtı. Dava 2022'nin başlarında sonuçlandı. Prens Andrew anlaşmanın bir parçası olarak Giuffre'nin kurban hakları yardım kuruluşuna bağış yapmayı kabul etti.
ALAN DERSHOWITZ
Epstein'ın hizmetçisi Alfredo Rodriguez ve Juan Alessi'nin yeminli ifadesinde ise Eski Harvard Üniversitesi Hukuk Profesörü ve avukat Alan Dershowitz yer aldı.
İfadelerde "Epstein'ın o zamanlar reşit olmayan Jane Doe #3'ü cinsel ilişkiye girmeye zorladığı güçlü kişilerden biri, Epstein'in yakın arkadaşı ve tanınmış ceza savunma avukatı olan eski Harvard Hukuk Profesörü Alan Dershowitz'di. Epstein, Jane Doe #3'ün Dershowitz'le reşit olmadığı dönemde birçok kez cinsel ilişkiye girmesini talep etti. Dershowitz, Epstein'ın Florida'daki malikanesine geldi ve oradayken masaj yaptırdı" denildi.
STEPHEN HAWKING
Yeni yayınlanan belgeler Jeffrey Epstein'ın, Profesör Stephen Hawking'in reşit olmayan kızların bulunduğu bir partiye katıldığı iddialarını reddetmek için Ghislaine Maxwell'e e-posta gönderdiğini gösteriyor.
12 Ocak 2015'te Epstein'dan Maxwell'e gönderilen bir e-postada Epstein "Virginia'nın iddialarının yanlış olduğunu kanıtlamasına yardımcı olan arkadaşlarına, tanıdıklarına ve ailesinden herhangi birine bir ödül verebilirsiniz" deniliyor.
Ünlü fizikçinin 2006 yılındaki bir konferans sırasında Epstein'ın adasını ziyaret ettiğini gösteren bir fotoğraf bulunuyor. Ancak herhangi bir detay olmaması nedeniyle bu ziyaretin suç teşkil edecek eylem barındırmadığı belirtiliyor.
2001'den 2006'ya kadar Epstein için çalıştığını ifade eden Sjoberg ifadesinde ayrıca aralarında eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Naomi Campbell, Kevin Spacey, George Lucas ve Al Gore'un da bulunduğu bir dizi ünlü kişiyle tanıştığını reddetti ancak "Belki de Jeffrey'nin evinin çevresinde tanışmadığınız başka ünlü insanlar da vardı" diye ekledi.