Van Gölü kıyısındaki İncekaya köyü mağaralarının bulunduğu alanda doğaseverler olarak Güneş'i, lekelerini ve patlamalarını yakın takibe aldık. Heyecanla, merakla takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Özel filtreler kullanmadan Güneş'e teleskopla bakmanın çok tehlikeli olduğunu ve geri dönüşümü olmayan hasarlara yol açabileceğini vurgulayan Önen, Güneş'i takip etmek isteyenlerin bu konuda dikkatli olması gerektiğini kaydetti.