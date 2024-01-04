İran'daki bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi
İran'da dün Süleymani'nin ölüm yıldönümü anmasında gerçekleşen bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
İran'da Kasım Süleymani'nin ölüm yıldönümündeki anmasında gerçekleştirilen art arda iki bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
DEAŞ açıklamayı Telegram hesabından yaptı.
BM Güvenlik Konseyi'nden kınama
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İran'da üst düzey Devrim Muhafızları komutanı Kasım Süleymani'nin ABD insansız hava aracı saldırısında ölümünün yıldönümünde düzenlenen anma töreninde 100'den fazla kişinin ölümüne neden olan saldırıyı kınadı.
Açıklama şöyle:
"Güvenlik Konseyi üyeleri, bu kınanması gereken terör eylemlerinin faillerinin, organizatörlerinin, finansörlerinin ve sponsorlarının sorumlu tutulması ve adalet önüne çıkarılması gerektiğinin altını çizmiştir"