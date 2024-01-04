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        Haberler Gündem 3. Sayfa Balon balığından zehirlenen Gökyüzü Göktürk: Tadı aşırı lezzetliydi

        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!

        Hatay'da, balon balığı yiyen 7 kişilik aileden taburcu edilen yazılım mühendisi Gökyüzü Göktürk, balığı yedikten kısa bir süre aile bireylerinin ağız ve dillerinde şişme, el ve ayaklarda ise uyuşma, kusma gibi belirtiler görüldüğünü söyledi. Göktürk, "Kayınvalidem balığı temizleyip, parçalara ayırmış ve pişirmişler. Biz balığı yemeden önce hiç görmedik. Balık taze diye zehirli olabileceğine ihtimal vermedik. Bazı belirtiler görüldükten sonra internette yaptığımız araştırmada balon balığı yediğimizi anladık. Bu arada balığın tadı aşırı derecede lezzetliydi. Hayatımda böyle lezzetli bir balık yememiştim ama zehirliymiş işte bilemedik" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 10:57 Güncelleme: 04.01.2024 - 11:20
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        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Numune Mahallesi 572'nci Sokak'ta oturan motor tamircisi Müfit Arslan (58), denizden tuttuğu balon balığını, 2 Ocak günü ailesi ile birlikte tüketti.

        KISA SÜRE SONRA RAHATSIZLANDILAR

        DHA'da yer alan habere göre kısa süre sonra Müfit Arslan ile eşi Semire (52), gelinleri Yasenya Arslan (27), kızları Dilan Göktürk (22), damadı Gökyüzü Göktürk (38), torunları Aren Arslan (1) ve Eva Göktürk (2) rahatsızlandı.

        112'Yİ ARAYIP YARDIM İSTEDİLER

        Zehirlendiklerinden şüphelenen aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri, Müfit Arslan ile yakınlarını devlet hastanesine kaldırdı.

        ADANA'YA SEVK EDİLDİLER

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        Balıktan zehirlendikleri anlaşılan 7 kişi, buradan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

        BİR KİŞİ ENTÜBE EDİLDİ

        Durumu ağır olan Müfit Arslan entübe edildi. 2'si çocuk, 5 kişinin tedavi sürerken yazılım mühendisi damat Gökyüzü Göktürk taburcu edildi.

        İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY YAŞADIK

        Kahramanmaraş merkezli büyük depremin ardından kayınpederi Müfit Arslan'ın sık sık balığa çıkıp zaman geçirdiğini ve tuttuğu balıkları da akşam yemeğinde bir arada yemek için çocukları ve torunlarını davet ettiğini aktaran Gökyüzü Göktürk, 4 yıllık süreçte ilk kez böyle bir olay yaşadıklarını söyledi.

        YARIM SAAT SONRA AĞIZ VE DİLDE ŞİŞME, EL VE AYAKLARDA UYUŞMALAR OLDU

        Balığın taze olması nedeniyle zehirli olduğunu hiç düşünmediklerini belirten Göktürk, "Kayınbabam hobi olarak depremden sonra sık sık balık tutmaya başladı. O gün de çok büyük bir balık tuttuğunu söyleyip bizleri yemeğe davet etti. Kayınvalidem balığı temizleyip, parçalara ayırmış ve pişirmişler. Biz balığı yemeden önce hiç görmedik. Yedikten yaklaşık yarım saat sonra eşimin dilinde ve ağzında uyuşma başladı. Kayınvalidem ve gelinlerinde de aynı belirtiler oldu. Ellerinde ve ayaklarında uyuşmalar oldu. Balık taze diye zehirli olabileceğine ihtimal vermedik" diye konuştu.

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        İNTERNETTEN ZEHİRLİ BALIK TÜRLERİNE BAKINCA ANLAŞILDI

        Belirtilerin görülmesiyle internette araştırma yaptıklarını söyleyen Göktürk, şöyle devam etti:

        "Daha sonra internetten zehirli balık türlerine baktık. Karşımıza balon balığı çıktı. Kayınpederime gösterdiğimizde doğruladı ve hastaneye gidelim dedik. Daha evden çıkarken kayınpederim kusmaya başladı. Boğazı ve dili şişti, ellerini, ayaklarını hissedemiyordu. İskenderun Devlet Hastanesi'nden sonra ambulanslarla Adana'ya getirildik. Kayınpederim yoğun bakıma alındı ve entübe edildi. Ben de yedim ama bana bir şey olmadı. Ben az bir miktar yemiştim.

        "BALIĞIN TADI AŞIRI LEZZETLİYDİ"

        Bu arada balığın tadı aşırı derecede lezzetliydi. Hayatımda böyle lezzetli bir balık yememiştim ama zehirliymiş işte bilemedik. Hastaneye vaktinde yetişmişiz yoksa çok daha kötü duruma düşebilirdik. Dünyadaki en zehirli balıkmış. Kimse bilmediği ve gözüyle görmediği bir balığı yemesin. Kayınpederim de böyle bir şey yaşanmasını hiç istemezdi, umarım bir an önce sağlığına kavuşur."

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        #Balon balığı
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