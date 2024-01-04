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        Haberler Gündem Durakta para dolu çanta buldu, sahibine teslim etti!

        Durakta para dolu çanta buldu, sahibine teslim etti!

        Düzce'de durakta unutulmuş ve içinde yaklaşık 13 bin lira bulunan çanta, sahibine teslim edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 19:21 Güncelleme: 04.01.2024 - 19:21
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        Durakta para dolu çanta buldu, sahibine teslim etti!
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        Belediye'den yapılan açıklamaya göre, Düzce Belediyesi Ulaşım A.Ş. şoförü Faruk Kalkan, Çavuşlar Mahallesi'ndeki durakta çanta olduğunu fark etti.

        Kadın kol çantasının içinde para bulunduğunu gören Kalkan, telefonla hareket amirliğine bilgi verdi. İçerisinde 12 bin 700 lira bulunan çanta, sahibi D.Ş'ye, Çavuşlar Mahallesi Muhtarı Cengiz Beşel aracılığıyla ulaştırıldı.

        ÇANTA SAHİBİNE ULAŞTI

        Kalkan, gazetecilere, çantayı fark edince araçtaki son yolcudan kendisine vermesini rica ettiğini belirterek, "Yolcunun şahitliğinde çantada para olduğunu gördüm. Müdürümü arayıp, bilgisi dahilinde Çavuşlar Mahallesi Muhtarlığına çantayı teslim ettim." diye konuştu.

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        Muhtar Beşel de duyarlılığından dolayı otobüs şoförüne teşekkür ederek, "Çantanın sahibine eksiksiz şekilde ulaşmasına vesile olduk. Mahalle sakinimiz adına, Belediyeye ve Ulaşım A.Ş. şoförlerimize duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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