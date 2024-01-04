Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda Japan Airlines'a ait bir uçak pistte bir sahil güvenlik uçağı ile çarpıştıktan sonra alev almıştı.

Japon yayın kuruluşu NHK, pistte yanan yolcu uçağında bulunan 379 yolcu ve mürettebatın tahliye edildiğini bildirmişti.

Kazada sahil güvenlik uçağındaki 5 mürettebatın hayatını kaybettiği, uçağın pilotunun ise ağır yaralandığı duyurulmuştu.

JCG tarafından yapılan açıklamada ise, iletişim kayıtları ile pilotun müfettişlere verdiği ifade arasında bir tutarsızlık olduğu belirtilerek, JCG’nin soruşturmada polis ve ulaştırma bakanlığı ile tam işbirliği içinde olacağı vurgulandı.

Japonya Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Bürosu Genel Müdür Yardımcısı Toshiyuki Onuma, kazanın pilot hatasından kaynaklandığını belirterek "İletişim kayıtlarında, Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri (JCG) uçağı için piste giriş izni olarak kabul edilebilecek hiçbir ibare yer almıyor" dedi.

Kazanın ardından başlatılan soruşturmada “pilot hatası” ya da “kule ile iletişim eksikliği” ihtimali üzerine yoğunlaşıldığı kamuoyuna yansımıştı.

JAL AÇIKLAMA YAPMIŞTI

JAL tarafından yapılan açıklamaya göre ise, şirket içi soruşturma kapsamında uçak mürettebatı ifadelerinde kuleden izin aldıktan sonra inişe geçtiklerini ve uçuş sırasında herhangi bir anormallik tespit edilmediğini söylemişti.

JAL Genel Müdürü Tadayuki Tsutsumi, “Yanlış bir şey yapıp yapmadığımız devam eden soruşturmalar sonucu netlik kazanacak. Ancak uçuş operasyonumuzu her zamanki prosedürleri takip ederek gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.