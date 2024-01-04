Fatih Terim, Panathinaikos ile ilk maçına çıktı: İtalyanca röportaj verdi!
Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, Yunan ekibiyle ilk karşılaşmasına PAS Giannina karşısında çıktı. İlk maçından galibiyetle ayrılan deneyimli teknik adamın maçın sonlarındaki topuk hareketi dikkat çekti
Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos, teknik direktör Fatih Terim ile çıktığı ilk maçta PAS Giannina'yı 2-0 mağlup etti.
Ligin 16. haftasında PAS Giannina'yı konuk eden Panathinaikos'a galibiyeti, 25. dakikada Fotis Ioannidis ve 48. dakikada Tonny Vilhena'nın golleri getirdi.
Lider PAOK'un ardından ikinci sırada yer alan Panathinaikos, puanını 37'ye yükseltirken, 9 puanlı PAS Giannina son sırada kaldı.
OLYMPIAKOS KAYBETTİ, PAOK VE AEK KAZANDI
Fatih Terim'in takımı Panathinaikos'un şampiyonluk yarışındaki rakipleri PAOK, AEK ve Olympiakos da bu akşam sahaya çıktı.
Olympiakos deplasmanda Lamia'ya 1-0 kaybedip ligde 5 maç sonra mağlubiyet aldı. AEK, Volos'u 3-0 ile, PAOK ise OFI'yi 4-0 ile geçti.
TOPU TOPUĞUYLA KARŞILADI
Fatih Terim, maçın son anlarında kenarda kendisine gelen topu topuğuyla oyuncusuna verdi.
MAÇ SONU İTALYANCA RÖPORTAJ VERDİ
Fatih Terim, maç sonu röportajını İtalyanca verdi. Deneyimli teknik adam şunları söyledi:
"Öncelikle burada olmaktan dolayı çok mutluyum ve oyuncularımı performanslarından dolayı tebrik ediyorum. İyi bir başlangıç yaptık ve gelişeceğiz. Bir süredir buradayım ama oyuncularım iyi oynadı. Çok az birlikte çalıştık ama önemli bir 3 puan aldık. Panathinaikos taraftarları bu akşam mutlu olmalı. Biz de güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. İyi oyuncularımız var ama şunu fark ettim birbirlerine çok yakınlar. 14 yıldır şampiyonluk kazanamadığımızın farkındalar ve çok çalışmaları gerektiğini biliyorlar. Çalışıyorlar ve ben de mutluyum."