Ben Affleck ile Jennifer Garner'ın kızı Violet, Filistin'e böyle destek verdi
Ben Affleck ile Jennifer Garner'ın kızı Violet Affleck, annesi ile birlikte çıktığı alışveriş turunda objektiflere yansıdı. Violet'in üzerinde Filistin'e destek anlamı taşıyan ve ülkenin özgürlüğünün simgesi olarak kullanılan karpuz desenli bir siyah bir sweatshirt giydiği görüldü. Bu durum da "Violet, Filistin'e destek veriyor" yorumlarına neden oldu
2005 - 2018 arasındaki evliliklerinden üç çocuğu bulunan Ben Affleck ile Jennifer Garner, her ne kadar yollarını ayırsa da çocukları için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.
Zaman zaman Ben Affleck ve şu anda evli olduğu Jennifer Lopez ile de kalan çocukları genel olarak Jennifer Garner ile yaşıyor.
Çocuklarını kameralardan uzakta tutmayı tercih eden Garner, büyük kızı Violet Affleck ile çıktığı alışveriş turunda objektiflere yansıdı. Violet Affleck; kendisini, taktığı maskeyle kamufle etmeye çalıştı.
Artık 18 yaşında bir genç kız olan Violet, annesi Jennifer Garner'a olan benzerliğinin yanı sıra uzun boyuyla da dikkat çekti.
Fakat genç kız ile ilgili olarak dikkat çeken başka bir ayrıntı daha vardı; ana rengi siyah olan sweatshirt'ün üzerindeki bir dilim karpuz deseni. Çünkü tek dilim karpuz fotoğrafı, Filistin'e desteğin sembolü haline geldi.
Violet Affleck'in üzerindeki bu sweatshirt ve tişörtler bir giyim markasının internet sitesi üzerinden 38 dolara (Yaklaşık 1200 TL) satılıyor. Markanın sitesindeki açıklamaya göre bu satışlardan elde edilen bütün gelir, zor koşullar altında yaşayan halka destek için Gazze'ye gönderiliyor.
Sitede yapılan satışlardan elde edilen tüm gelir Gazze halkı için kullanılıyor.
TEK DİLİM KARPUZ NEDEN SEMBOL OLDU?
"Filistin'in kırmızı, siyah, beyaz, yeşili için."
Bu dizeler, ABD'li şair Aracelis Girmay'a ait 'Karpuza Övgü' adlı şiirden. Bu dizeler, 'Filistin davası' için karpuzun taşıdığı sembolik anlama ithafen yazılmış.
Fotoğraflar: Reuters, Avalon, Bacgrid USA