Ben Affleck ile Jennifer Garner'ın kızı Violet, Filistin'e böyle destek verdi

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Violet Affleck'in üzerindeki bu sweatshirt ve tişörtler bir giyim markasının internet sitesi üzerinden 38 dolara (Yaklaşık 1200 TL) satılıyor. Markanın sitesindeki açıklamaya göre bu satışlardan elde edilen bütün gelir, zor koşullar altında yaşayan halka destek için Gazze'ye gönderiliyor.

Sitede yapılan satışlardan elde edilen tüm gelir Gazze halkı için kullanılıyor.

TEK DİLİM KARPUZ NEDEN SEMBOL OLDU?

"Filistin'in kırmızı, siyah, beyaz, yeşili için."

Bu dizeler, ABD'li şair Aracelis Girmay'a ait 'Karpuza Övgü' adlı şiirden. Bu dizeler, 'Filistin davası' için karpuzun taşıdığı sembolik anlama ithafen yazılmış.

Fotoğraflar: Reuters, Avalon, Bacgrid USA