AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'a gündeme ilişkin açıklamalar.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Dünyanın genel atmosferi Türkiye'yi de etkiliyor. Dünyada her alanda bir tartışma furyası var. Bunun da bize özgü yansımaları oluyor. Bunun ötesinde şöyle bir durum var; çok mu stresli kutuplaşmış durum var. Bu biraz da sosyal medyada hayatın gerçeği gibi görünürlüğü artıyor. Bu da adı üstünde sanal, olduğundan daha fazla bizi işgal ettiğini düşünüyoruz. Ya da birileri bunun bizi işgal etmesini düşünülüyor. Birey kalabilmenin yolu bütün bunlardan kendinizi korumakla ilgili. Bir bakıyorsunuz zirvede olan gündem ertesi sabah nasıl kaybolmuş? Bu insan olma vasfını yok etmeye çalışan bir ortam. Bir yandan göz ucuyla takip etmek durumundayız. Ya orta hakemin karar verirken yan hakeme göz ucuyla bakabilirsiniz. Nihayetinde geleceğe, istikamete bakacaksınız. İnsan gündemine hakimdir anlayışını yaşatabileceğimiz birtakım tekniklere ihtiyacımız var.

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ANAYASA MAHKEMESİ'NİN CAN ATALAY KARARI

Yüksek mahkemeler arasında bir çelişki var. Bu gündemle ilgili ortaya çıkan durum. Milletvekilliği dokunulmazlığı sözkonusu. Bir de bunun istisnaları var. AYM 'Yeterince açık belirtilmemiş' diyor. Yargıtay da 'Bu konuda oluşmuş içtihatlar var. Bir içtihat birliği var'. AYM 'Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır' diyor. Anayasa'da birbirine muhalif hükümler var. Bütün bunlardan uzaklaşacağımız mesele Türkiye'de yeni bir anayasa yapmak. Yeni bir anayasa yapılmadığı sürece devlet organları arasında bu çelişkilerin ortaya çıkması mukadderdir. Yarın da başka bir şey çıkabilir. Toplum hayatının çeşitli meselelerinde çeşitli çelişkiler ortaya çıkabiliyor. Yargıtay'ın, Anayasa Mahkemesi'nin sınırları nerededir? Bu taraf haklıdır, bu taraf haksızdır diyeceğimiz bir mesele değil. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Ben burada hakem pozisyonundayım' dedi. Bunun da ötesinde yazılımla ilgili mesele. Yazılım nedir, anayasadır. Dolayısıyla yeni anayasa olmadığı müddetçe siyasetle devlet hayatının önüne bu ve şimdi tahmin edeceğimiz bir sürü kriz gelecek.

"YENİ NESİLLERE YENİ ANAYASA BORCUMUZ VAR"

Cumhurbaşkanlığı makamı olarak iki yargı kurumu arasındaki krizde hakem pozisyonu olduğunu söyledi. Yüksek yargı organlarının arasında çelişki hoş bir durum değil. Bunu giderecek şey yeni bir anayasanın yapılmasıdır. Cunta anayasası diyoruz, bir sürü müdahale yapılmış. Siyaset yapanların borcu yeni bir anayasayı yeni nesillere hediye etmektir. Bir anayasanın sahip olması gereken temel niteliklere sahip metnin her ortamda çıkarılabileceğini düşünüyorum. İdeolojik kavgaların parçası haline getirecek bir metin istemiyorsak. Bizim anayasal geleneğimizde zaman zaman anayasalar yasamaya zaman zaman yargıya zaman zaman yürümeye öncelik vermiştir. Daha önceki deneyimde illere kadar gidilip, vatandaşlarla bir araya gelinip, aşağıdan yukarıya bütün veriler alınıp, incelenip değerlendirdikten sonra bir noktaya gelinmişti. Ondan sonra malesef mümkün olmadı. Partide de yaptık, taslaklar ortaya çıkardık. Burada asgari müştereklerde buluşacak bir iradenin ortaya çıkması büyük bir sorumluluk olarak önümüzde duruyor.

SÜPER KUPA KRİZİ NEDEN YAŞANDI?

Hepimiz maçı izlemek için hazırlık yapıyorduk. Sonra maçın iptal olacağı haberleri gelmeye başladı. 'Ne oluyor' diye baktığımızda bütün Türkiye'nin bildiği gelişmeler meydana geldi. Burada çok net bir şekilde söylersek, nihayetinde bu maçı FIFA kurallarına göre oynayacaksınız. Burada kulüplerimizin taleplerine göre bildirimler kabul edilmiş. Yeni bildirimler sözkonusu olunca 'Hepimiz FIFA kurallarına bağlıyız, zamanında yapılsaydı protokole bağlardık, şimdi protokol haricinde adım atamayız' denmiş. Burada 'şurası haklı, burası haksız, federasyon mu, kulüpler mi, Suudi Arabistan mı' tartışmasından çok bütün talepler protokole bağlansaydı muhtemelen bu kriz olmayacaktı. Mesele birden bire Atatürk tartışmasına döndü. İstiklal Marşı'nı, Türk Bayrağını ve formaların üzerinde Atatürk resmi ve imzasının kabul edilmediği söylendi. Aslında baktığınızda İstiklal Marşı protokole bağlanmış. Atatürk sonra gündeme gelmiş. Sayın Cumhurbaşkanımızı, hükümetimizi, partimizi suçlama kampanyasına dönüştü. Bütün bunlardan bağımsız olarak vatandaşlarımız hiçbir krizin parçası olmaksızın bayrak, milli marş ve Atatürk'le ilgili hassasiyetlerini ortaya koydu.

"BURADA PLANLAMA HATASI YAPILMIŞ"

Artık maç oynanmamış, kriz başka bir şeye dönmüş. Eminim herkes bununla ilgili ders çıkarmıştır. Oraya gidilmesi herkesin onayıyla olmuş. Böyle bir tablo ortaya çıksın istenmezdi. Keşke en başta İstiklal Marşı, bayrakla beraber keşke Atatürk'le ilgili bildirimler yapılsaydı. O gün CHP'nin genel başkanı ve sözcülerin açıklamalarına. Atatürk'e sahip çıktın, çıkmadın diye. Suudi Arabistan'la ilgili olarak ne gerçekleşti bilinmeden, sosyal medya üzerinden belli bir ırkı, ülkeyi aşağılamaya dönük, yanlış ve nefret suçu olacak yaklaşımlar. Bizi ve o ülkeyi bağlayan şey FIFA kuralları. Atatürk'le ilgili bir şey konuşulduğunda bütünleştirici konuşmak lazım. Ben Atatürk'le ilgili hassasiyete sahip çıkan bütün vatandaşlara teşekkür ediyoruz dedim. CHP 'Atatürk'e biz sahip çıktık, iktidar sahip çıkmadı' gibisinden kampanyaya dönüştürmeye başladı. Birisi Atatürk deyip başkasına saldırıyorsa bu sahip çıkma değil; saldırıdır. Atatürk, bayrak, İstiklal Marşı ülkenin ortak değeridir. Ayrıştırmaya gitmemek lazım. Bu toplumu radikalleştirme operasyonudur. Daha sakin, makul, soğukkanlı şekilde meselenin ne olduğunu tam anlayarak yapmak lazım. Ortak değerler üzerinden ayrıştırıcı söylem içerisine girmemek lazım. Bunu ilişkide olduğumuz ülkeler için de yapmamak lazım. Türkiye'ye yanlış yapıldığında tepkimizi gösteriyoruz zaten.

"BU BİR DERS OLSUN, BİLDİRİMLER DOĞRU YAPILSIN"

Suudi Arabistan 'protokole bağlı kalarak oynansaydı keşke' açıklaması yaptı. Filmi geriye saracak halimiz yok. Buradan herkesin ders çıkarıp, doğru protokollere bağlanması gerekir. Burada bir planlama hatası yapılmış. Şu sorumlu diye bir duruma girmemek lazım. Bundan sonrasında özellikle ulusal değerlerin bu tip tartışmaların konusu haline getirilmemesi lazım. Ulusal değerlerimiz ve sembollerimiz kullanılacağı zaman bu konulardaki hassasiyetleri yabancı ülkeyle karşılıklı imza atılan protokollere bütün ayrıntılarıyla yazılması lazım. Benim durduğum yer budur. O gece bunu bir siyasi kutuplaşma malzemesi haline getirmeye çalıştılar. Atatürk'le ilgili hassasiyete vurgu yapılıyorsa toplumu bütünleştiren dil kullanılıyorsa samimidir. Ama toplumu ayrıştıran, hemen tutup da meseleyi anlamadan Cumhurbaşkanlığı makamını, partimizi suçlama varsa bunun istismar olduğunu defalarca gördük. Herkes kendi değerlendirmesini yapıyor. Benim değerlendirmem, bütün bunların baştan protokole bağlanması lazımdı.

"SABOTE EDİLMESİNİ REDDEDİYORUZ"

TFF Başkanının istifası benim değerlendireceğim bir konu değil. Suçlu aramaktan ziyade bir planlama hatası var burada. Hem FIFA'nın uygun gördüğü takvimde hem maça gitme kararı alındığında hangi ülke olursa olsun, Rum kesimle oynandığında belli kararların alındığı söyleniyor. Burada tercihiniz ya bütün dediğinizi yaptırmak ya da maçı oynamak şeklinde oluyor. Burada birilerinin çıkıp Suudi Arabistan'a karşı olanı geçip, neredeyse belli bir kampanya şeklinde Kabe'yi aşağılamaya varan birtakım görseller üretmesi, buradan faşizan duygu çıkarmaya çalışması krizin başka bir şeye evrilmeye çalışıldığını gösteriyor. Hiçbir ülkeye karşı mesnetsiz nefret siyaseti yapacak bir şeye girilmemesi lazım. Zaten en baştan itibaren kulüpler kabul etmiş, karşı tarafın davetine icabet edilmiş. Daha sonra Suudi Arabistan'la ilişkilerimizi sabote edilmesini kategorik olarak reddediyoruz. Karşılıklı olarak bu mesajları onlar da görüyor. Onlar da 'bizim bağlı olduğumuz protokol' var diyorlar. Zaten Türkiye'ye 'kardeş ülke' diyorlar.

"ATATÜRK'LE İLGİLİ BİR SORUNUMUZ YOK"

Bizim Atatürk'le bir meselemiz tabii ki yok. İlk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatür, ülkemizin kurucusu. Cumhurbaşkanımız sık sık ifade eder. 'Bu ülkeye hizmet etmiş, iyilik yapmış herkesi rahmetle anarız. Ülkenin kurucusuna gereken saygıyı gerektiği şekilde gösteririz' der. Atatürk istismarı yapanlarla aramızda bir tartışma. Kendi kafalarında engizisyon mahkemesi kurup kimin meşru olup, olmaya karar verme yetkisini gören sakıncalı bir zihniyet. Bu zihniyet demokrasi ile yanyana duramaz. Atatürk'e saygısızlık sözkonusu olduğunda karşı çıktığımız gibi, Atatürk'le ilgili toplumu ayrıştırıcı istismarsözkonusu olunca da buna karşı çıkıyoruz.

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