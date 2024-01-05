Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı! Bu iller dikkat Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin batı ve orta kesimleri parçalı ve çok bulutlu; Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak yağışlı, Doğu Anadolu Bölgesi ise kar yağışlı olacak. Yağışların; Giresun, Rize, Artvin, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Van, Bitlis, Hakkari, Siirt ve Şırnak'ta yoğun kar yağışı bekleniyor.

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Giresun, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin ve Artvin'in yüksek ve dağlık kesimleri ile Şırnak'ın doğusu, Van'ın güneyi ve doğusu, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

REKLAM İstanbul Güneşli 16° Ankara Güneşli 12° İzmir Güneşli 19° Antalya Güneşli 21° Trabzon Yağmurlu 13° Bursa Parçalı bulutlu 15° Adana Parçalı bulutlu 22° Diyarbakır Bulutlu 10° Gaziantep Parçalı Bulutlu 14° Ağrı Karla karışık yağmurlu 3° Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney, kuzey ve iç kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu ve Batı Karadeniz'in doğusunda yer yer kuvvetli (40 ila 60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARILARI Doğu kesimlerde beklenen yağışların; Giresun, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin ve Artvin'in 1.000 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli kar (10-20 cm kar yüksekliği), dağlık ve yüksek kesimlerinde (1.500 metre ve üzeri) yer yer yoğun (20 cm ve üzeri kar yüksekliği) kar yağışı, Batman, Siirt ve Şırnak'ta kuvvetli yağmur ve sağanak, Van ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli kar yağışı, Hakkari çevreleri, Van'ın ve Bitlis'in yüksekleri ile Siirt'in ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun (20 cm ve üzeri kar yüksekliği) kar yağışı bekleniyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan kesimlerde buzlanma ve don olayı, karla kaplı yüksek ve dik yamaçlı kesimlerinde çığ tehlikesi ile kuvvetli rüzgarla beraber tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın; İç Anadolu'nun doğusu ve Batı Karadeniz'in doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40 ila 60 km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.