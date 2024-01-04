Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın aracına, Gazze'de dökülen kanı temsilen kırmızı boya atıldı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın aracına, Gazze'de dökülen kanı temsilen kırmızı boya atıldı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın aracına, Filistin destekçisi göstericiler tarafından, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen sivillerin kanını temsilen kırmızı boya döküldü. Anadolu Ajansı Giriş: 04.01.2024 - 23:58 Güncelleme: 04.01.2024 - 23:58 facebook

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ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarını ve Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki sivilleri öldürmesini protesto eden bir grup aktivist, Blinken'ın makam aracına konutundan çıktığı sırada kırmızı renkli boya attı.

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Göstericiler ayrıca, Blinken'ın, Virginia eyaletinin McLean semtindeki konutunun karşısına kendisine benzeyen, elleri kana bulanmış bir mumya bıraktı.