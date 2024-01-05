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        Bursa'da bir kuyumcu soyuldu

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kuyumcu kar maskeli 4 şüpheli tarafından soyuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 06:25 Güncelleme: 05.01.2024 - 06:39
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        Bursa'da bir kuyumcu soyuldu
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        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kuyumcu kar maskeli 4 şüpheli tarafından soyuldu.

        Alınan bilgiye göre, Konak Mahallesi Beşevler Caddesi'nde bir sitenin altında bulunan kuyumcu dükkanının kepenk kilidini ve kapı camlarını levye ve demir makası ile kıran hırsızlar, vitrinde bulunan altın ziynet eşyalarını çaldı.

        Alarm ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, otomobille caddeye gelen 4 kişiden 3'ünün dükkana girdiğini, bir kişinin ise araçta gözcülük yaptığını, 3 dakika içinde şüphelilerin vitrindeki altınları alarak olay yerinden ayrıldıklarını tespit etti.

        Yaklaşık 500 bin liralık altın çaldıkları belirlenen hırsızların iş yerindeki kasayı da zorladıkları ancak alarmın çalması üzerine telaşa kapılarak levye ve demir kesme makasını da bırakarak kaçtıkları öğrenildi.

        Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Öte yandan, olaydan yaklaşık 1 saat önce başka bir mahalledeki kuyumcunun kapılarını levyeyle açmaya çalışan kişilerin de aynı şüpheliler olduğu değerlendiriliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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