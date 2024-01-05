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        Haberler Gündem 3. Sayfa 14 ayrı cinsel saldırı suçundan aranan zanlı tutuklandı

        14 ayrı cinsel saldırı suçundan aranan zanlı tutuklandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 14 ayrı cinsel saldırı ve istismar suçlarından aranan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 01:10 Güncelleme: 05.01.2024 - 01:10
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        14 ayrı cinsel saldırı suçundan aranan zanlı tutuklandı
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        Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişinin, yolda elle sarkıntılığa uğradıklarını belirterek şikayette bulunmaları üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, şüphelinin 32 yaşındaki Y.Y. olduğunu ve Hafsa Sultan Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirledi.

        Y.Y, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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