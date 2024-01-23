İnegöl'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Mahmudiye Mahallesi Çalışkan Sokağı'nda mobilya imalatı yapılan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.
İş yerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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