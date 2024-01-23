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        İnegöl'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 12:22 Güncelleme: 23.01.2024 - 12:27
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        İnegöl'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

        Mahmudiye Mahallesi Çalışkan Sokağı'nda mobilya imalatı yapılan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

        İş yerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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