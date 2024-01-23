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        Bursa'da attığı beton parçasıyla bir kişinin ölümüne neden olduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kavga sırasında başına beton parçası atılan kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 12:13 Güncelleme: 23.01.2024 - 12:13
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        Bursa'da attığı beton parçasıyla bir kişinin ölümüne neden olduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kavga sırasında başına beton parçası atılan kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

        Samanlı Mahallesi'nde 16 Ocak akşamı aralarında borç meselesi yüzünden husumet bulunan Yusuf A. ile Hüseyin B. ve Uğur B. arasında tartışma çıktı.

        Kısa sürede kavgaya dönüşen olaya, komşu aileler de karıştı. Bu sırada çatıya çıkan Yusuf A. tarafından kalabalığın üzerine fırlatıldığı iddia edilen beton parçası, Ramadan Bayar'ın başına isabet etti.

        Kavga edenleri ayırmaya çalışırken yaralanan Bayar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri ise Yusuf A. dahil kavgaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılardan Yusuf A. tutuklandı, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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