Eşinin dayısını öldürmüştü! 19 yıl sonra nasıl yakalandı? İstanbul'da, 19 yıl önce tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan ve yardım için gelen eşinin dayısı Sami Akbulut'u öldüren katil zanlısı Ali Özey, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şimdiye kadar sahte kimlikle yaşadığı ortaya çıkan zanlı işlemlerin ardından adliyeye götürüldü. Adliyeye sevk edilen zanlı cinayeti "Namus" için işlediğini iddia etti

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçmiş yıllara ait işlenen cinayetlerin faillerini yakalamak içinde çalışma başlattı.

CİNAYETİ 2005'TE İŞLEDİ

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, başlatılan çalışmalardan biri de 2005 yılında Kadıköy’de işlenen bir cinayet dosyasıydı.

DAYIYI EVE ÇAĞIRIP ÖLDÜRDÜ

Olay, 22 Kasım 2005’de meydana geldi. İddialara göre, alkolü eve gelen Ali Özey, eşi Ayşe Özey ile tartıştı. Bu tartışma üzerine Ayşe Özey, yardım için dayısı Sami Akbulut’u çağırdı.

Ali Özey, eve gelen eşinin dayısı ile tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmada katil zanlısı, eşini ve dayısı Sami Akbulut’u bıçakladı. 22 bıçak darbesi alan Sami Akbulut hayatını kaybetti. Eşi Ayşe Özey de olayda ağır yaralandı. Katil zanlısı olay sonrası sırra kadem bastı.

19 YIL SONRA YAKALANDI

Olaydan sonra katil zanlısı kayıplara karıştı. Yapılan tüm araştırmalara rağmen zanlı bir türlü bulunamadı. Geçmiş yıllarda işlenen cinayetlerin faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda firari şüpheli Ali Özey’in sahte kimlikle Pendik’te bir işyerinde çalıştığını tespit etti. İz süren polis ekipleri, şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı.

ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Katil zanlının 2005’te cinayeti işledikten sonra bir süre Adana’da köyünde saklandığı ortaya çıktı. Adana’dan sonra tekrar İstanbul’a gelen zanlının, amcasının oğlu adına çıkarılan sahte kimliği kullandığı öğrenildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı cinayeti, ‘Namus’ için işlediğini iddia eti.