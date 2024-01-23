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        Efeler Ligi'nde erteleme maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Bigadiç Belediyespor karşılaşacak

        AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 15. hafta erteleme maçında yarın sahasında Bigadiç Belediyespor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 15:22 Güncelleme: 23.01.2024 - 15:23
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        Efeler Ligi'nde erteleme maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Bigadiç Belediyespor karşılaşacak
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        AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 15. hafta erteleme maçında yarın sahasında Bigadiç Belediyespor'u konuk edecek.

        Ligde şu ana kadar oynadığı 15 müsabakada 9 galibiyet alarak 6. sırada yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2 galibiyeti bulunan rakibiyle TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda karşılaşacak.

        Bursa Büyükşehir Belediyespor-Bigadiç Belediyespor maçı saat 17.00'de başlayacak ve TVF Voleybol TV'den yayınlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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