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        Hesabının ele geçirilip, 452 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu; banka inceleme başlattı

        BURSA'da yaşayan İrfan Kahraman (50), mobil bankacılık hesabının ele geçirildiğini, kredi kartının 20 bin TL olan nakit avans limitinin artırılıp 300 farklı hesaba 452 bin TL gönderildiğini iddia etti. Alışveriş yaparken 'yetersiz bakiye' uyarısı alınca durumu fark ettiğini, durumu şikayet ettiğini söyleyen Kahraman, avukatı aracılığıyla da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili bankanın da inceleme başlattığı belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 13:11 Güncelleme: 23.01.2024 - 13:15
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        Hesabının ele geçirilip, 452 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu; banka inceleme başlattı
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        BURSA'da yaşayan İrfan Kahraman (50), mobil bankacılık hesabının ele geçirildiğini, kredi kartının 20 bin TL olan nakit avans limitinin artırılıp 300 farklı hesaba 452 bin TL gönderildiğini iddia etti. Alışveriş yaparken 'yetersiz bakiye' uyarısı alınca durumu fark ettiğini, durumu şikayet ettiğini söyleyen Kahraman, avukatı aracılığıyla da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili bankanın da inceleme başlattığı belirtildi.

        Olay, 23 Aralık 2023'te İnegöl ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; mobilya firmasından işçi olarak emekli olan İrfan Kahraman, alışverişe gittiği markette, yanında nakit olmadığından kredi kartıyla ödeme yapmak istedi. 20 bin TL limiti olan kredi kartının 'yetersiz bakiye' uyarısı üzerine Kahraman, bankanın müşteri hizmetleri servisini aradı. Kredi kartının nakit avans limitinin yükseltilip, 49 ayrı seferde çekilen 452 bin TL'nin 300 farklı hesaba gönderildiğini öğrenen Kahraman, dolandırıldığını anlayıp kredi kartını kapattırdı, 24 Aralık'ta da polis merkezine gidip şikayette bulundu.

        'KARTIMI HİÇ KULLANMIYORDUM'

        Sorumluların ortaya çıkarılıp, mağduriyetinin bir an önce giderilmesini isteyen İrfan Kahraman, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

        "Kredi kartımı hiç kullanmıyordum. Aralık ayında kullanmaya kalktım, 'bakiye yetersiz' dedi. 20 bin TL limitim vardı. Komple ele geçirmişler. Hesabımdan 452 bin lira para çekilmiş. Banka hiçbir bildiri vermedi bana. Bu para yaklaşık 300 farklı IBAN'a gönderilmiş. Kartı öğrendiğimde, hemen müşteri hizmetlerini arayıp bloke ettirdim. Emniyete gidip suç duyurusunda bulundum. Aynı günde 2-3 kere para çekildiği günler var. Dekontta öyle görünüyor. Nakit avans olarak çekiliyor. 20, 30, 40 bin lira olarak çekilip farklı kişilere gönderiliyor. 20 bin TL'lik limitim artırılarak 452 bin liraya kadar çıkarılıyor. Bana hiçbir şekilde bildirim gelmedi. 30 senedir çalışıyorum. Kredi çekip ev aldım. İşlemediğim borç yüzünden evimin gitmesinden korkuyorum. Kartı öğrendikten sonra eşim rahatsızdı ve iyice psikolojik çöküntüye uğradık. Düzenimiz kalmadı. Gereken neyse yapılmasını istiyorum."

        'TAM RAHATA ERECEKTİK, ŞU YAŞADIKLARIMIZA BAK'

        Bağırsaklarındaki rahatsızlık yüzünden bugüne kadar 12 kez ameliyat olduğunu ve oturdukları evin kredisini ödeyebilmek için hasta olmasına rağmen, gündelik işlerde çalıştığını söyleyen Hanife Kahraman ise gözyaşlarıyla konuşarak, "Ben meyve topladım, evimi ödeyebilmek için. Neler yaşadım, neler gördüm. Mağdur ettiler bizi. Ben kimsenin hakkına girmedim. Neden onlar bizim hakkımıza girdi? Ben zaten hastalık içerisindeyim. Yaşadıklarım beni mahvetti. Allah herkesin hakkını herkesten sorsun. Şu halime bakın, ayakta zor duruyorum. Bu yaşadıklarım reva mı? Oturduğum yerden, olmadık insanlar bizi dolandırıyor. Şu mahallede sorun, ben kimsenin hakkına girmemişim. 10 senedir burada oturuyorum. Yetimim, anam yok, babam yok. Yetimin hakkını neden yediler? Çok zoruma gidiyor. Ben çok şey yaşadım, bu yaşantımı kimseye yansıtmadım. Tam rahata erecektik, şu yaşadıklarımıza bak. Allah sorsun, ne diyeceğimi bilmiyorum, çok zoruma gidiyor. Ben hiç kimsenin hakkına girmedim. Ben çoluğumu çocuğumu tarlalarda büyüttüm. Haram lokma yedirmedim. Ameliyat olacağım. Ben kocamı mı kayırayım, oğlumu mu? 12 kez ameliyat oldum. Hayata tekrar tutunmuşken şu yaşadıklarıma bak" dedi.

        'HESAPLARI GÜVENDE TUTMAK, BANKANIN SORUMLULUĞUNDA'

        Savcılığa suç duyurusunda bulunup konuyu yargıya taşıdıklarını söyleyen ailenin avukatı Hasan Balyoz ise olayda bankanın kusuru olduğunu öne sürerek, "Bir gün bir alışveriş esnasında kartını kullanmaya çalışan müvekkilim, bakiye yetersiz uyarısı alıyor. Hemen akabinde bankaya bildiriyor ve bunun nedenini bankaya sorduğunda, kredi kartının kullanılmış olduğunu, yarım milyona yakın paranın defalarca kez, 300 farklı hesaba, Türkiye'nin dört bir tarafına dağıtıldığını söylüyorlar. Sonrasında müvekkilim suç duyurusunda bulunuyor ve bankayı arayıp hesaplarını kapatıyor. Kredi kartlarını bloke istiyor. Biz de bunun akabinde gerekli yerlere ve bankaya müracaatta bulunduk. Ancak geçen zaman içerisinde bankadan bize herhangi bir geri dönüş sağlanmadı. Biz bunu yargı yoluna taşıyacağız. Burada müvekkilimin herhangi bir şekilde kusuru yok. Tüketicilerin mevduatlarını, hesaplarını teminat altına almak, güvende tutmak bankanın sorumluluğundadır. Siz ufak bir işlem yapmak istediğinizde dahi bir onay kodu gelir ve sizin müşteri hizmetleriniz, şüpheli işlem yapıldığına dair arama yapar, sizden onay ister. Burada yaklaşık 300 farklı hesaba, Türkiye'nin dört bir tarafına küçük miktarlarda krediler çekilerek dağıtılmış ve banka hiçbir şekilde bunu müvekkilimi bildirmemiştir. Tüketiciye bunu bildirmesi, en azından bir onay kodu alması gerekirken, banka bu güveni sağlayamamış. Biz bu doğrultuda mahkemeye başvuracağız, emsal kararlar aynı bizim yönümüzde. Bu işlemleri iptal ettireceğiz, mağduriyetimizin giderileceğini düşünüyoruz. Bu tür dolandırıcılıklar karşı bütün vatandaşlarımızı uyarıyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan olayla ilgili, bankanın İnegöl Şubesi tarafından da inceleme başlatıldığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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