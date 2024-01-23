Beşiktaş-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Ligdeki son maçında Pendikspor'a deplasmanda 4-0 yenilen Beşiktaş, Adana Demirspor'u mağlup ederek taraftarına kendisini affettirmek istiyor. 4 maçtır kazanamayan Adana Demirspor da güçlü rakibini devirip çıkışa geçme hedefinde. Peki, Beşiktaş-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Adana Demirspor maçına dair tüm detaylar haberimizde...
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 35 puanla 4. sırada girdi.
Siyah-beyazlı ekip, son maçında Siltaş Yapı Pendikspor'a 4-0 mağlup olarak Süper Lig'de bu sezon en farklı yenilgisini yaşadı. Fernando Santos yönetiminde ilk kez kaybeden Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında kazanarak ağır yenilgiyi unutturmaya ve taraftarını sevindirmeye çalışacak. Beşiktaş, ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı mücadelede Adana Demirspor'a 4-2 mağlup olmuştu.
BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK
Siyah-beyazlı takımda 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Yukatel Adana Demirspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamıyor. Sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic de maçta yok.
4 OYUNCU SINIRDA
Beşiktaş'ta 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte Mert Günok, Necip Uysal, Tayfur Bingöl ve Gedson Fernandes, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftada EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ-ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-Adana Demirspor maçı saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
MERT GÜNOK
SVENSSON
TAYYİP TALHA
NECİP UYSAL
ZAYNUTDINOV
DEMİR EGE TIKNAZ
GEDSON FERNANDES
RASHICA
REBIC