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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eskişehir'de kan donduran cinayet: Yaşlı kadın boynu kırılmış halde bulundu! - Güncel haberler

        Kan dondurdu! Yaşlı kadın boynu kırılmış halde bulundu

        Eskişehir'de kan donduran bir cinayet şüphesi ortaya çıktı. Kentte 72 yaşındaki Safinaz Ayten evinde boynu kırılmış bir halde bulundu. Yüz ve bileklerinde morluklar olduğu da belirlenen Ayten'in ölüm nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 12:35 Güncelleme: 23.01.2024 - 13:49
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        Yaşlı kadın boynu kırılmış halde bulundu!
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        Eskişehir'de Safinaz Ayten (72), evinde eşi ve oğlu tarafından ölü bulundu.

        DHA'nın haberine göre yüz ve bileklerinde morluklar olduğu ve boynunun kırıldığı tespit edilen Ayten'in öldürüldüğü üzerinde duruluyor.

        Tepebaşı ilçesi Zafer Mahallesi Özen Sokak´ta oturan Safinaz Ayten, dün gece eve gelen eşi M.A. ve oğlu Ö.A. tarafından salonda hareketsiz bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        CİNAYET ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

        Yapılan kontrolde, hayatını kaybettiği belirlenen Ayten´in yüz ve bileklerinde morluklar ile boynunun kırıldığı tespit edildi. Ayten´in cesedi otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı.

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        Cinayete kurban gittiği üzerinde durulan Safinaz Ayten´in ölümüyle ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı

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        #son dakika
        #Eskişehir
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