Kan dondurdu! Yaşlı kadın boynu kırılmış halde bulundu Eskişehir'de kan donduran bir cinayet şüphesi ortaya çıktı. Kentte 72 yaşındaki Safinaz Ayten evinde boynu kırılmış bir halde bulundu. Yüz ve bileklerinde morluklar olduğu da belirlenen Ayten'in ölüm nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı

Eskişehir'de Safinaz Ayten (72), evinde eşi ve oğlu tarafından ölü bulundu.

DHA'nın haberine göre yüz ve bileklerinde morluklar olduğu ve boynunun kırıldığı tespit edilen Ayten'in öldürüldüğü üzerinde duruluyor.

Tepebaşı ilçesi Zafer Mahallesi Özen Sokak´ta oturan Safinaz Ayten, dün gece eve gelen eşi M.A. ve oğlu Ö.A. tarafından salonda hareketsiz bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CİNAYET ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR Yapılan kontrolde, hayatını kaybettiği belirlenen Ayten´in yüz ve bileklerinde morluklar ile boynunun kırıldığı tespit edildi. Ayten´in cesedi otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. REKLAM

Cinayete kurban gittiği üzerinde durulan Safinaz Ayten´in ölümüyle ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı