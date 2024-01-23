İstanbul Zeytinburnu'nda baltalı kavga korkunç sonla bitti!
İstanbul'da sabah saatlerinde, Zeytinburnu'nda aynı evde kalan yabancı uyruklu iki kişi arasında çıkan kavgada biri, diğerinin başını baltayla kesip balkondan aşağı attı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor
İstanbul Zeytinburnu'nda, Seyitnizam Mahallesi´nde yaşayan yabancı uyruklu 2 kişi arasında sabah saatlerinde edinilen bilgiye göre kavga çıktı.
TARTIŞMA CİNAYETLE SON BULDU
DHA'da yer alan habere göre taraflardan biri baltayla, tartıştığı arkadaşının başını keserek balkondan aşağı attı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Şüpheli daha sonra elindeki baltayla balkondan aşağı atladı. Saldırgan yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.