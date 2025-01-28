4 yıl aranın ardından Beyaz Saray'a geri dönen ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası döneminde de sıkça bahsettiği gibi, ülkede doğan herkese vatandaşlık verilmesini sonlandırmayı planladığını söyledi.

Trump, 20 Ocak günü, göreve başladığında doğum yoluyla vatandaşlık kavramını tanımlayan bir başkanlık kararnamesi imzaladı fakat bunun detayları henüz netleşmedi.

Doğum yoluyla vatandaşlık, ABD Anayasası'na 1868'de yapılan 14. değişiklik ile eklenmişti. O zamandan beri ABD'de doğan tüm kişiler otomatik olarak ABD vatandaşı oluyor.

Anayasa'daki 14. değişikliğin ilk cümlesi "ABD'de doğmuş veya ABD uyruğuna geçmiş ve ABD yetkisine tabi olan herkes, ABD'nin ve ikamet etmekte oldukları eyaletin vatandaşıdır" diyor.

ABD'li hukukçuların çoğu Trump'ın bir anayasa maddesini başkanlık kararnamesiyle yürürlükten kaldıramayacağını söylüyor. Anayasada değişiklik yapmak için önce hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da üçte iki çoğunluk, ardından da eyaletlerin dörtte üçünün desteği gerekiyor. Son 53 yılda bu yalnızca bir kere gerçekleşti.

Peki dünyada hangi ülkeler doğum yoluyla vatandaşlık veriyor?

Doğum yoluyla vatandaşlık, bir ülkenin sınırları içinde doğan her çocuğa, ebeveynleri vatandaş olmasa bile, otomatik olarak o ülkenin vatandaşı olması hakkını veriyor. World Population Review, verilerine göre dünyada şu anda 33 ülke 'sınırsız' doğum hakkı vatandaşlığı veriyor, 30'u aşkın ülke de ise 'sınırlı' doğum hakkı vatandaşlığı hakkı bulunuyor.

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'Sınırsız' doğum hakkı vatandaşlığı (jus soli) olan ülkeler:

ABD, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Barbados, Belize, Bolivya, Brezilya, Çad, Dominika, Ekvador, El Salvador, Fiji, Honduras, Grenada, Guatemala, Guyana Kanada, Kosta Rika, Küba, Jamaika, Lesotho, Meksika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Tanzanya, Trinidad ve Tobago, Tuvalu, Uruguay ve Venezuela.

Bu ülkelerin yanı sıra 30'u aşkın ülke de belirli koşullar sağlandığında doğum yoluyla vatandaşlık sunabiliyor.

Fransa, Almanya, İsveç, İngiltere, Hollanda, Lüksemburg gibi ülkeler sadece doğumun o ülkede gerçekleşmesine bakmaksızın; ebeveynlerden birinin ülkelerinin vatandaşı olması şartını arayabiliyor ya da o ülkede belli bir süre yasal olarak yaşama şartını arıyor. 'Sınırlı' doğum hakkıyla vatandaşlık veren ülkeler: Almanya: Ebeveynlerden birinin Almanya'da kalıcı oturum izni varsa ve Almanya'da en az 8 yıl yaşadıysa REKLAM Avustralya: Ebeveynlerden biri vatandaşsa veya kalıcı oturum izni varsa veya çocuk ülkede 10 yıldır yaşıyorsa Birleşik Krallık: Ebeveynlerden biri İngiltere vatandaşıysa ya da ülkede yasal olarak oturum iznine sahipse ya da çocuk ülkede 10 yaşına kadar yaşamışsa Belçika: Ebeveynlerden biri Belçika'da doğmuşsa ve orada 10 yıl veya çocuğun doğumundan 5 yıl önce yaşamışsa İrlanda: Ebeveynlerden biri İrlanda veya Britanya vatandaşıysa veya son dört yılın üçünde yasal oturum hakkına sahipse Hollanda: Çocuğun doğduğu tarihte ebeveynlerden biri vatandaş olup ülkede yaşıyorsa veya büyükanne veya büyükbabanın, ebeveynin doğduğu tarihte asıl ikametgahı ülkede bulunuyorsa İtalya: Eğer anne ve babanın altsoyu vatandaş ise veya çocuk 18 yaşına kadar ülkede yaşamışsa Fransa: Ebeveynlerden biri Fransız vatandaşıysa veya Fransa'da doğmuşsa veya çocuk 18 yaşına kadar ülkede yaşamışsa REKLAM İspanya: Ebeveynlerden biri İspanya'da doğmuşsa ya da ebeveynler 'vatansızsa' İsveç: Ebeveynlerden biri vatandaşsa (1 Nisan 2015'ten önce doğan çocuklar için) Lüksemburg: Ebeveynlerden biri ülkede doğmuşsa veya çocuk 12 yaşından sonra 5 yıl boyunca ülkede yaşamışsa Finlandiya: Anne vatandaşsa ve ülkede doğmuşsa veya baba vatandaşsa ve anneyle evliyse Portekiz: Çocuk başka bir uyruğa sahip olmadan doğarsa veya çocuk vatandaşlık başvurusunda bulunursa ve ebeveynlerden biri çocuğun doğumundan önce en az 2 yıl Portekiz'de yaşamışsa Yunanistan: Ebeveynler 5-10 yıldır Yunanistan'da yaşıyorsa ve çocuk okul öncesi eğitime gidiyorsa veya çocuğun başka bir uyruğu yoksa veya bilinmiyorsa