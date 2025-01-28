Deepseek en fazla onlara kaybettirdi! İşte serveti bir günde eriyen milyarderler
Çin'in yapay zeka girişimi DeepSeek'in ABD piyasalarında deprem etkisi yaratması sonrası pek çok milyarderin serveti de eridi. Nvidia hisseleri yüzde 17 değer kaybıyla 600 milyar doların üzerine kayıp yaşarken, CEO'su Jensen Huang'ın kişisel serveti 20,1 milyar dolar eridi
Çin merkezli DeepSeek'in piyasaya sürdüğü son yapay zeka modelinin, 2048 Nvidia çipi kullanılarak ve yalnızca 5,6 milyon dolar maliyetle geliştirildiği açıklandı.
Modelin diğer uluslararası rakiplerine göre daha az çip kullanılarak ve kısa sürede geliştirilmesinin ardından küresel çip şirketlerinin hisseleri değer kaybetti.
ABD'li çip devi Nvidia'nın hisseleri yüzde 17'ye yakın kayıpla günü tamamlarken, şirketin piyasa değeri yaklaşık 600 milyar dolar düştü. Bu düşüş, ABD tarihinde bir şirketin yaşadığı en büyük günlük değer kaybı olarak dikkati çekti.
Şirketler ile birlikte dünyanın en zengin isimlerinin servetlerinde de bir günde büyük düşüş yaşandı.
İşte BloombergHT'de yer alan habere ve Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre serveti en fazla eriyen milyarderler...
10. MIKE SABEL
Şirket ve Unvanı: Venture Global LNG Kurucu ve CEO'su
Milyarderler Endeksi'ndeki Sıralaması: 111
Net Serveti: 19.7 Milyar Dolar
DeepSeek Sonrası Kaybı: 4.1 Milyar Dolar
9. THOMAS PETERFFY
Şirket ve Unvanı: Interactive Brokers Başkanı
Milyarderler Endeksi'ndeki Sıralaması: 23
Net Serveti: 61.1 Milyar Dolar
DeepSeek Sonrası Kaybı: 4.36 Milyar Dolar
8. ANDY BECHTOLSHEIM
Şirket ve Unvanı: Sun Microsystems Kurucusu, Google İlk Yatırımcılarından
Milyarderler Endeksi'ndeki Sıralaması: 86
Net Serveti: 23.3 Milyar Dolar
DeepSeek Sonrası Kaybı: 5.29 Milyar Dolar
7. SERGEY BRIN
Şirket ve Unvanı: Google Kurucu Ortağı
Milyarderler Endeksi'ndeki Sıralaması: 8
Net Serveti: 161 Milyar Dolar
DeepSeek Sonrası Kaybı: 5.96 Milyar Dolar
6. LARRY PAGE
Şirket ve Unvanı: Google Kurucu Ortağı
Milyarderler Endeksi'ndeki Sıralaması: 6
Net Serveti: 171 Milyar Dolar
DeepSeek Sonrası Kaybı: 6.39 Milyar Dolar
5. ELON MUSK
Şirket ve Unvanı: Tesla ve SpaceX CEO'su, X Yönetim Kurulu Başkanı
Milyarderler Endeksi'ndeki Sıralaması: 1
Net Serveti: 428 Milyar Dolar
DeepSeek Sonrası Kaybı: 6.74 Milyar Dolar
4. CHANPENG ZHAO
Şirket ve Unvanı: Binance Kurucusu ve Eski CEO'su
Milyarderler Endeksi'ndeki Sıralaması: 24
Net Serveti: 58.3 Milyar Dolar
DeepSeek Sonrası Kaybı: 12.1 Milyar Dolar
3. MICHAEL DELL
Şirket ve Unvanı: Dell Kurucusu ve CEO'su
Milyarderler Endeksi'ndeki Sıralaması: 14
Net Serveti: 114 Milyar Dolar
DeepSeek Sonrası Kaybı: 13 Milyar Dolar
2. JENSEN HUANG
Şirket ve Unvanı: Nvidia Kurucusu ve CEO'su
Milyarderler Endeksi'ndeki Sıralaması: 15
Net Serveti: 101 Milyar Dolar
DeepSeek Sonrası Kaybı: 20.1 Milyar Dolar