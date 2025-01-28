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        Haberler Ekonomi Teknoloji Deepseek en fazla onlara kaybettirdi! İşte serveti bir günde eriyen milyarderler - Teknoloji Haberleri

        Deepseek en fazla onlara kaybettirdi! İşte serveti bir günde eriyen milyarderler

        Çin'in yapay zeka girişimi DeepSeek'in ABD piyasalarında deprem etkisi yaratması sonrası pek çok milyarderin serveti de eridi. Nvidia hisseleri yüzde 17 değer kaybıyla 600 milyar doların üzerine kayıp yaşarken, CEO'su Jensen Huang'ın kişisel serveti 20,1 milyar dolar eridi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 13:37 Güncelleme: 28.01.2025 - 13:37
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        Çin merkezli DeepSeek'in piyasaya sürdüğü son yapay zeka modelinin, 2048 Nvidia çipi kullanılarak ve yalnızca 5,6 milyon dolar maliyetle geliştirildiği açıklandı.

        Modelin diğer uluslararası rakiplerine göre daha az çip kullanılarak ve kısa sürede geliştirilmesinin ardından küresel çip şirketlerinin hisseleri değer kaybetti.

        2

        ABD'li çip devi Nvidia'nın hisseleri yüzde 17'ye yakın kayıpla günü tamamlarken, şirketin piyasa değeri yaklaşık 600 milyar dolar düştü. Bu düşüş, ABD tarihinde bir şirketin yaşadığı en büyük günlük değer kaybı olarak dikkati çekti.

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        Şirketler ile birlikte dünyanın en zengin isimlerinin servetlerinde de bir günde büyük düşüş yaşandı.

        İşte BloombergHT'de yer alan habere ve Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre serveti en fazla eriyen milyarderler...

        4

        10. MIKE SABEL

        Şirket ve Unvanı: Venture Global LNG Kurucu ve CEO'su

        Milyarderler Endeksi'ndeki Sıralaması: 111

        Net Serveti: 19.7 Milyar Dolar

        DeepSeek Sonrası Kaybı: 4.1 Milyar Dolar

        5

        9. THOMAS PETERFFY

        Şirket ve Unvanı: Interactive Brokers Başkanı

        Milyarderler Endeksi'ndeki Sıralaması: 23

        Net Serveti: 61.1 Milyar Dolar

        DeepSeek Sonrası Kaybı: 4.36 Milyar Dolar

        6

        8. ANDY BECHTOLSHEIM

        Şirket ve Unvanı: Sun Microsystems Kurucusu, Google İlk Yatırımcılarından

        Milyarderler Endeksi'ndeki Sıralaması: 86

        Net Serveti: 23.3 Milyar Dolar

        DeepSeek Sonrası Kaybı: 5.29 Milyar Dolar

        7

        7. SERGEY BRIN

        Şirket ve Unvanı: Google Kurucu Ortağı

        Milyarderler Endeksi'ndeki Sıralaması: 8

        Net Serveti: 161 Milyar Dolar

        DeepSeek Sonrası Kaybı: 5.96 Milyar Dolar

        8

        6. LARRY PAGE

        Şirket ve Unvanı: Google Kurucu Ortağı

        Milyarderler Endeksi'ndeki Sıralaması: 6

        Net Serveti: 171 Milyar Dolar

        DeepSeek Sonrası Kaybı: 6.39 Milyar Dolar

        9

        5. ELON MUSK

        Şirket ve Unvanı: Tesla ve SpaceX CEO'su, X Yönetim Kurulu Başkanı

        Milyarderler Endeksi'ndeki Sıralaması: 1

        Net Serveti: 428 Milyar Dolar

        DeepSeek Sonrası Kaybı: 6.74 Milyar Dolar

        10

        4. CHANPENG ZHAO

        Şirket ve Unvanı: Binance Kurucusu ve Eski CEO'su

        Milyarderler Endeksi'ndeki Sıralaması: 24

        Net Serveti: 58.3 Milyar Dolar

        DeepSeek Sonrası Kaybı: 12.1 Milyar Dolar

        11

        3. MICHAEL DELL

        Şirket ve Unvanı: Dell Kurucusu ve CEO'su

        Milyarderler Endeksi'ndeki Sıralaması: 14

        Net Serveti: 114 Milyar Dolar

        DeepSeek Sonrası Kaybı: 13 Milyar Dolar

        12

        2. JENSEN HUANG

        Şirket ve Unvanı: Nvidia Kurucusu ve CEO'su

        Milyarderler Endeksi'ndeki Sıralaması: 15

        Net Serveti: 101 Milyar Dolar

        DeepSeek Sonrası Kaybı: 20.1 Milyar Dolar

        13

        1. LARRY ELLISON

        Şirket ve Unvanı: Oracle Kurucusu ve CEO'su

        Milyarderler Endeksi'ndeki Sıralaması: 5

        Net Serveti: 101 Milyar Dolar

        DeepSeek Sonrası Kaybı: 22.6 Milyar Dolar

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