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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'de rota sol bek transferine yöneldi! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de rota sol bek transferine yöneldi!

        Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Carlos ve Skriniar'la anlaşmasının ardından Talisca'yı da İstanbul'a getirdi. Sarı-lacivertliler gözler, sol bek transferine çevrildi. İşte gündemdeki isimler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 11:41 Güncelleme: 28.01.2025 - 11:41
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        Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için önemli adımlar atan Fenerbahçe, Diego Carlos’u açıklamasının ardından Milan Skriniar’ı İstanbul’a getirmişti.

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        Sarı-lacivertliler, son olarak uzun süredir beklediği Anderson Talisca’yı İstanbul’a getirirken yönetim bir yandan da sol bek bölgesi için çalışmalarına hız verdi.

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        Teknik direktör Jose Mourinho’nun talepleri doğrultusunda savunmaya önemli takviyeler yapan Fenerbahçe, stoper pozisyonunda ihtiyaç duyduğu derinliği sağladı.

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        Ancak takımın eksikliklerinden biri olarak görülen sol bek bölgesi için transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetim, bu bölgeye nokta atışı bir transfer yapmak isterken, stoper transferi kadar acil olmadığı için süreci daha temkinli yönetiyor.

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        Fenerbahçe, Avrupa’nın büyük liglerinde transfer döneminin 3 Şubat’ta sona ereceğini göz önünde bulundurarak, bu tarihe kadar oluşabilecek fırsatları da yakından takip edecek.

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        Fenerbahçe için Brezilya'dan flaş bir transfer iddiası geldi. Brezilyalı gazeteci Matheus Medeiros'un haberine göre; Fenerbahçe, Brezilya şampiyonu Botafogo'nun genç sol beki Cuiabano'yu transfer etmek için harekete geçti.

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        Yönetim, Cuiabano dışında sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyunculara da yöneliyor. Bu kapsamda Arsenal’den ayrılmayı planlayan Kieran Tierney, Tottenham’ın kadroda düşünmediği Sergio Reguilon ve Atletico Madrid’den Reinildo, transfer listesinde öne çıkan isimler arasında yer alıyor

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        Fenerbahçe, PSV ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Matteo Dams'ı yakından takip ediyor.

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