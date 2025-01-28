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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: 16 yaşındaki çocuğun çete cinayeti | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        16 yaşındaki çocuğun çete cinayeti!

        Adana'da, kebapçıya düzenlenen silahlı saldırıda 32 yaşındaki Şehmus Yılmaz'ı öldüren katil zanlısının 16 yaşındaki E.M. olduğu belirlendi. Yılmaz'ın, kentteki husumetli iki suç örgütünün nüfuz çatışması nedeniyle öldürüldüğü saptandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 10:03 Güncelleme: 28.01.2025 - 10:03
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        16 yaşındaki çocuğun çete cinayeti!
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        Adana'da olay, 10 Aralık günü saat 19.30'da Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir kebapçıda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, motosiklet ile yaklaştığı kebapçıya tabanca ile ateş açmıştı.

        BOYNUNDAN VURULMUŞ KURTARILAMAMIŞTI

        İHA'daki habere göre saldırıda kebapçı çalışanı Şehmus Yılmaz (32), boynundan vurularak ağır yaralanmış, silahlı saldırgan, motosikletiyle olay yerinden kaçarken, çevredekilerin bilgi vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, Şehmus Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

        Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarına incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde olayı gerçekleştiren şüphelinin 16 yaşındaki E.M. olduğu tespit edildi.

        CİNAYETİN NEDENİ ÇETE HESAPLAŞMASI

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri söz konusu şüpheli E.M.'nin Mersin'de bir depoda saklandığını tespit etti. Mersin'de operasyon yapan cinayet polisleri şüpheliyi yakaladı. Şehmus Yılmaz'ın kentteki husumetli iki suç örgütünün nüfuz çatışması nedeniyle öldürüldüğü polis tarafından tespit edildi.

        KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        #adana
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