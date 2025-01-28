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        Haberler Sağlık Sağlık Bakanlığı: Kamu hastanelerinde kapsamlı denetimler başlatıldı - Haberler | Sağlık Haberleri

        Sağlık Bakanlığı: Kamu hastanelerinde kapsamlı denetimler başlatıldı

        Sağlık Bakanlığı, Bakan Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla, kamu hastanelerinde kapsamlı denetimler başlatıldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 09:31 Güncelleme: 28.01.2025 - 09:38
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        Kamu hastanelerinde kapsamlı denetimler başlatıldı
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        Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı'nın denetim faaliyetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesine dair genelgesi çerçevesinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla, kamu hastanelerinde kapsamlı teftişler başlatıldığı belirtilerek, "Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, teftiş rehberini güncelleyerek denetim süreçlerini daha etkili hale getirdi. Bu doğrultuda 7 pilot il seçilerek yeni teftiş rehberi kapsamında denetimlere başlandı. Teftişler, acil sağlık hizmetleri, poliklinik hizmetleri, hasta hakları, ameliyathane, yoğun bakım ve merkezi sterilizasyon hizmetleri gibi kritik ve yüksek risk taşıyan alanlarda yoğunlaşacak. Bu kritik birimler öncelikli olarak denetlenecek ve hastanelerin işleyişi titizlikle incelenecek" denildi.

        20 BRANŞTA BİLİMSEL KOMİSYONLAR OLUŞTURULACAK

        Denetim sürecinde bilim insanlarının da devreye sokulduğu aktarılan açıklamada, "Yenidoğan Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu'ndan sonra, 20 farklı branşta da bilimsel komisyonlar oluşturularak, sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak klinik rehberler ve denetim kılavuzları hızla belirleniyor. Komisyonlar, denetim sonuçlarını bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirerek, gerekli adımları atacak. Sağlık Bakanlığı, güncellenen teftiş rehberini pilot illerde denetim mekanizmasına uyarladıktan sonra önümüzdeki dönemde tüm sağlık tesislerinde kapsamlı denetimler yapmayı planlıyor. Bu adımlar, ülke genelinde sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor" ifadelerine yer verildi.

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