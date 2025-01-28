Donald Trump'tan "sınır güvenliği için ilave kaynak" çağrısı: Mahsur kalan göçmenler bekliyor

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın sınırdan düzensiz göçmen geçişlerine göz yumduğunu söyleyen Trump, seçimleri kazanmasındaki önemli bir faktörün sınır güvenliğini sağlama konusundaki kesin ve güçlü vaadi olduğunu ifade etti.

Trump, "Pek çok insan en büyük sorunun enflasyon ve ekonomi olduğunu, sınırın ise üçüncü sırada yer aldığını söyledi. Ben ise her zaman sınır güvenliğinin ilk sırada olduğunu düşündüm." şeklinde konuştu.