Bolu kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan 5 otelden Grand Kartal Otel'de, 21 Ocak'ta yangın çıktı. 78 kişinin öldüğü yangında, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Dr. Kübra Tonguç Altın (41) ile İzmir'de özel bir okulda eğitim gören 4'üncü sınıf öğrencisi kızı Alya Altın (10) da hayatını kaybetti.

Alya Altın, 10 yaşında annesiyle can verdi.

Yangında yakınlarını da yitirdiklerini belirten Hilmi Altın, "Biz o otele ilk kez giderken, iki aile, pusetten beri beraber büyüyen, birlikte üniversite planları kuran, aynı evde yaşama hayali ile büyüyen çocuklarımızın tatil arzularını yerine getirmek istedik. Ancak beraber cennete yürüyeceklerini bilemezdik... Kızımızı canından çok seven eşim de asla ayrı kalamadığı ‘minik kuş’unu, son nefesinde dahi bırakmadı. Beraber gittiğiniz Yalçın ailesinden Atakan Hocamı ve minik Derin'imi, canım kızım Alya’m ve canım eşim Kübra’m ile beraber yitirdik. Atakan’ımızın eşi biricik Yaprak ve kızı Defne’miz ise güçlükle kurtularak ailelerine ve bizlere bağışlandı" diye konuştu.

Sorumluların hak ettikleri cezayı almaları için var gücüyle savaşacağını da söyleyen Altın, şu ifadeleri kullandı: "O gün o odada ve o otelde kendi canları pahasına insanlar için koşturan herkesten Allah razı olsun. Çok büyük bir can pazarıydı. Ancak bu bir talihsizlik değildi!

"GÖZ GÖRE GÖRE KATLİAM"

Göz göre göre bir katliam yapıldı. Bizlere o otelde resmen ‘Ölümlerden ölüm beğen’ denildi. Allah bana bir can verdi, eşimin ve kızımın can borcunu bana yükledi. Bende de bu can oldukça sorumlularının hak ettiği cezayı alması için var gücümle savaşacağım. Bu noktada devletimize ve adaletimize, en ufak hatası olan herkesin cezalandırılacağı konusunda güvenim şüphesiz tamdır.

"BİZİMLE ACI ÇEKENLERDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Allah bu acıyı yaşayan herkese sabırlar versin. Yaşatanlar ise adalet önünde hak ettiği cezaları çeksin. Bizlere bu süreçte destek olan, dünyanın ve vatanımızın dört bir yanından gelen, arayan, soran dostlarımıza minnettarız. Dualarını esirgemeyen, bizimle acı çeken herkesten Allah razı olsun. Dilerim ‘sıralı ölüm’ kelimesinin değerli anlamını kimse bir daha benzer bir acıyla anlamak zorunda kalmaz. Umarım yaşanan son acı bizimki olur ve acıların kader olması güzel ülkemizde son bulur."

