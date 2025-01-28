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        Haberler Magazin Fenerbahçelilerin yeni yengesi Brezilyalı model - Magazin haberleri

        Fenerbahçelilerin yeni yengesi

        Fenerbahçelilerin yeni transferi Anderson Talisca, bugün 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Talisca'nın sevgilisi olan, Fenerbahçelilerin yeni yengesi Brezilyalı model Carolaine Freitas da İstanbul'a geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 08:55 Güncelleme: 28.01.2025 - 11:59
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        Fenerbahçelilerin yeni yengesi
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        Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'ın El Nassr takımından Anderson Talisca'yı transfer etmesi, sarı - lacivertli taraftarları bir hayli mutlu etti, bir hayli heyecanlandırdı, şampiyonluk adına bir hayli umutlandırdı.

        Tam adı Anderson Souza Conceição olan 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 2024 - 2025 sezonunda El Nassr'da 10 maça çıkarken 6 gol kaydetti.

        Fenerbahçe'de 94 numaralı formayı giyecek olan Anderson Talisca, daha önce Beşiktaş'ta oynadığı için oldukça tanınıyor.

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        Anderson Talisca'nın özel hayatı, kadrosunda bulunduğu Beşiktaş'tayken başkaydı.

        2015'te Anna Paula Ramos ile evlenmiş, Maria Laura ve Samuel Davi adında iki çocuğu olmuştu. Ancak evlilikleri 2018'te sona erdi.

        Boşandıktan sonra Larissa Marques ile aşk yaşayan Anderson Talisca'nın bu ilişkisi uzun sürmedi. Talisca, Marques'ın o dönem top oynadığı Çin'e kendisiyle gelmemesi üzerine ilişkiyi bitirdi.

        Anderson Talisca ile Brezilyalı model Carolaine Freitas'ın ilişkisi 2021'de başladı.

        Anderson Talisca ile Carolaine Freitas, geçtiğimiz yıllarda sık sık Türkiye'ye gelerek, İstanbul ve Kapadokya'yı ziyaret etti.

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        #fenerbahçe
        #Anderson Talisca
        #Carolaine Freitas
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